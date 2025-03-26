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逆境向上 崇仁醫專美保科11位學生獲溫蘋基金會獎助學金
嘉市溫蘋慈善基金會攜手工商建研會、國際獅子會300-E1區，日前在嘉市文化中心舉辦優秀青少年獎助學金頒獎，共頒發雲嘉南區400名清寒學生180萬元獎助學金，值得一提的是，崇仁醫護管理專科學校美容保健科11名學生獲獎助，美保科26名學生擔任禮賓大使及活動志工，展現技職教育學以致用，青春洋溢服務熱忱。
市長黃敏惠頒發獎助學金給崇仁醫專美保科學生戴芷淳。2人都是嘉義國中校友，市長親切稱她為「學妹」，勉勵她繼續努力、發光發熱。戴芷淳單親家庭，母親長年辛苦工作扶養2名子女，她領獎時感動說，「媽媽為了我和哥哥付出很多，我一直告訴自己要更努力，這份獎助金不只是經濟幫助，更是一份信任與鼓勵。」
與她一同受獎黃雅涵，來自多重身障家庭，父親早逝，爺爺中風、奶奶患有支氣管疾病，母親與舅舅們也有遺傳性肌肉萎縮症。儘管生活艱辛，黃雅涵依然懷抱正向心態，努力學習，期盼未來能以專業技能回饋家庭與社會。她感謝溫蘋基金會與學校支持，這筆獎助金給她更多勇氣去追夢。
科學會會長賴冠錡領獎時分享說，「身為會長，需要帶領團隊舉辦活動、處理突發狀況，兼顧學業與責任，這段歷練讓我更成長，也讓我學會珍惜每一份資源。感謝這份獎助金讓我能更安心學習。」
美容保健科主任蔡伊媜說，希望學生不僅學得一技之長，更能成為社會溫柔堅定祝福與支持，「我們相信，每位學生都能在困境中找到希望的光」；崇仁醫專校長黃財尉表示，技職教育不只是傳授專業技能，更要培養學生品格與社會責任。學生們在典禮中不只接受幫助，更以實際行動回饋社會，展現教育最美好的價值。
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