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高餐大與易遊網簽MOU 培育觀光餐旅產業人才

中央社／ 高雄25日電

為緩解觀光餐旅業缺工問題，國立高雄餐旅大學今天與易遊網簽合作備忘錄（MOU），未來將合作招生與人才媒合，提供工讀機會、獎助學金，吸引相關人才，提升台灣觀光產業競爭力。

高餐大表示，餐飲住宿業長期以來缺工，也是台灣勞動力最為不足的核心服務業別，部分業者更因人力短缺不得不停業。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後景氣復甦、業者擴增營業規模的需求下，部分業者甚至因嚴重缺工問題而被迫暫停營業、大幅衝擊營運表現。

易遊網今天與高餐大簽約，未來將提供學生到易遊網實戰學習與工讀機會、協助舉辦學校展演活動，並提供相關科系獎助學金；雙方也將合作招生與媒合員工、人員交流、共同培育產業所需人才等。

高雄餐旅大學校長陳敦基表示，隨著疫情後的解封與全球通膨的影響，精緻旅遊及餐飲價格隨之翻揚，市場上出現更多高端餐廳及旅遊行程。台灣觀光餐飲也有相同的發展趨勢，隨著消費者對餐飲內容要求多元，更需要培養兼具專業、品味和細節的人才來創造高品質體驗。

易遊網總經理陳志豪表示，台灣餐飲觀光營收在2024年已經突破疫情前的水準，創下歷年來新高，後市成長可期，但人力短缺問題也成為發展隱憂，要留住人才應提高產業的價值與競爭力。

陳志豪強調，觀光旅遊業是以人為出發，很榮幸能與台灣餐旅人才重要搖籃的高雄餐旅大學產學合作，藉實務經驗縮短學用落差，提供學子學習專業的場域，也為觀光餐旅業培養具即戰力的新血。

易遊網 疫情

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