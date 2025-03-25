技職招生 資電、餐旅兩樣情

今年統測報名人數只剩七點二萬人，創歷史新低，較去年再降四個百分比。其中，餐旅、商管外語群少最多，資電類受「台積電效應」被學界看好仍有上漲的空間；化工群則在教學跳脫傳統化學製程，往電子業的材料靠攏，成為近年逆勢成長的黑馬。

技專選才專案辦公室主任高緯晴指出，一一七學年受「虎年效應」，報考人次將下探近年低點，是觀察指標。不過也有教師示警，雖受少子女化衝擊，考生人數減少是外界可預期，但近年已出現「人在技高，心在學測」的現象，對於技職教育是一大警訊。

餐旅群考生逐年下降與教育部自一○四年起停止增設餐旅科系、等比率調降餐旅群名額有關，今年考生少最多的則是商管外語群，較去年少一千一百二十六人。有教師說，這與愈來愈多技高生棄守統測、轉攻學測有關，尤其近年普大有「自降門檻」減少參採科目的趨勢，讓不少國、英程度不錯的商管外語群學生躍躍欲試，甚至有技高會開自習教室讓學生準備學測。

北士商校長余耀銘說，近年技高學生確實有跨考學測趨勢，以北士商為例，今年三百多位學生報考學測，占高三學生人數逾半，但這些學生基本上也都會報考統測，很少會「專攻」學測。他說，這對科大來說是危機也是挑戰，科大也能藉此強化辦學，凸顯出技職教育有產業能快速接軌的特性，並非壞事。

大安高工校長楊益强則說，在台積電效應下，資電類招生有持續上漲空間。今年報考人數有近百分之四漲幅的化工群，是因校園內的化工專業不再限縮在化學製程，與電子材料接軌，如國際瘋搶的晶片就是其專業對口，後勢可期。