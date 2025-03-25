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護理界看育才／招生增額 投入臨床護理者少
今年統測衛護群報考人數首度跌破二千人，被指教育部擴充普大護理系招生名額一成有關。護理界認為，投入四技或選擇就讀大學人數的消長，不會影響臨床人力。但業界也指出，即使增設名額，若沒人願意就讀也沒用，像許多學校近年紛成立「學士後護理系」，畢業實際會投入到臨床者並不多。
萬芳醫院副院長高靖秋說，護專畢業生與大學護理系畢業生，月薪相差一千元以內，若是四技畢業與大學畢業的學歷相當，薪資不會有太大差異。不過，不少醫學中心不收護專畢業生，如台大、榮總、成大等，因此很多五專生會繼續念二技，取得同等於大學的學歷。
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，廣設護理系是讓學子進入到護理的管道增加，但也要增加就讀誘因，否則無人願意就讀也不具效果，許多學校近年紛成立「學士後護理系」，就讀學生多，但實際會投入到臨床者並不多。
陳麗琴點出，大學護理系學生是高中畢業、五專生則是國中畢業，差異可能在於英文能力、文獻查證與研究能力等，但即便是專科體系出身，進入臨床後只要有心學習，都可以把差異弭平，且不管學歷為何，面對日新月異的醫學新知和技術，須持續學習才能跟上時代。
一位不具名的護理專家說，低報考率不會衝擊臨床人力，護理師應提升學歷，因其他醫事職類都是大學學歷，唯護理只要技職畢業就能從事，且專科畢業，後續如要取得大學甚至研究所學歷，都得邊工作邊念書；若大學畢業後就業，後續進修規畫會較順，起薪也較高。
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