統測衛生護理考生 首跌破2千人

教育部放寬大學護理系招生名額擴充一成，今年統測「衛生護理群」報考人數首次跌破兩千人。升學輔導專家直言，近年技職護理招生本就不利，但教育部為解決護理人才荒讓普大護理系廣招，放任技職司和高教司「網內互打」，結果讓技職衛護招生「兵敗如山倒」。

教育部自一一三學年擴充普大護理系招生名額後，全台普大護理系分配名額就由一一二學年的一千兩百五十五人，增加至一一四學年的一千四百七十一人。

學界擔憂科大「衛生護理群」招生恐遭壓縮。根據今年統測報考人數七萬二千人，比去年少三千人，少了百分之四，衛護群報考人數較去年就少了百分之七點九二，報考人數首次跌破兩千人。

技職衛護招生困境 製表／李芯、張博瑞、元氣中心 圖／聯合報提供

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉說，實務上超過九成的護理人才都來自技職體系，撇開技高端沒有對應群科不說，醫護工作工時長、勞動環境不受年輕人青睞，本就讓科大護理系招生不利，教育部為解決護理人才荒，竟轉過頭讓普大護理系廣招，放任技職司和高教司「網內互打」，在國內「先普大後科大」的升學氛圍下，讓技職衛護招生「兵敗如山倒」。

一位醫事科大校長說，普大護理系名額擴充後，生源確有被分散的狀況。不過，成大護理系特聘教授陳靜敏認為，統測學生減少與少子女化和技高沒有衛護對應群科較有關係，畢竟普高生也可透過「四技申請入學管道」申請科大護理系，不存在普大擠壓技職的問題。

魏佳卉說，農業部自一○八學年度起，補助就讀高職農業、水產、海事等科系學生三年九萬的獎助學金政策，此舉讓近年報考農業、海事群的人數相對穩定，水產群今年甚至成長百分之七點六四。「衛福部要不要跟進？和教育部一起搶救護理人才荒？」

教育部強調，一一三學年是鼓勵科大及普大四年制日間部護理系招生名額「皆」擴充一成，且歷年科大獲核定擴充名額皆多於普大，並無壓縮技職體系衛護類招生。且一一三學年度四年制日間部護理系註冊人數較前年度增一百二十三人，將持續引導科大和普大共同育才。