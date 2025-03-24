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高科大苗圃計畫新亮點 跨域學習整合產官學研

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高科大苗圃團隊與計畫總辦公室主持人謝尚賢教授（右二）在攤位前合影。圖／高科大提供
高科大苗圃團隊與計畫總辦公室主持人謝尚賢教授（右二）在攤位前合影。圖／高科大提供

國立高雄科技大學推動跨領域學習，今年邁入第6年，以「農漁永續產業需求」為主題，串聯產官學研四方資源，課程內容不僅聚焦SDGs永續發展議題，也強調創新應用，副校長謝淑玲表示，將深化跨領域教學模式，吸引更多學校與教師參與，擴大教育創新影響力。

高科大參與教育部苗圃計畫，第5期成果展3月15日在台北松菸文創園區舉行，由謝淑玲率領校內苗圃計畫團隊許鎧麟學務長、副教務長陳樹人，以及特聘教授余志成、助理教授龔蒂菀、助理教授陳建志、助理教授張鐵懷、助理教授林秋欽等多位教練及種子教師，展示苗圃計畫豐碩課程教學成果。

團隊精心呈現多項特色亮點，包括檸檬棒棒糖、午仔魚調理包，以及師生合作設計幫助身障者行走的智慧輔具，此外展區也呈現各課程精華的成果手冊，充分展現學生的學習歷程與創新思維。

計畫期間，學生實地走訪屏東竹田、雲林二崙、聖淵啟仁中心，深入調研在地產業與使用者需求，透過跨領域團隊合作發掘問題並提出解方，更與產業夥伴建立合作關係，如與地方公所簽署合作備忘錄、攜手食品加工公司推出午仔魚調理包，成功打入日本超市，展現產學合作實質成果。

在教師培育方面，高科大已累積培訓超過20位苗圃教練，跨校教師社群參與人數已突破300名，透過師資培訓工作坊與種子教師計畫，以團體動力擴散設計思考教學法。

教師 高雄科技大學

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