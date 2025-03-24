龍華科大學子赴紐西蘭築夢 海外職場實習體驗多元文化

龍華科技大學電子工程系一年級胡立安與應用外語系三年級張宇嫺，今年寒假期間參與龍華科大首批「學海築夢—奧克蘭皇冠教育機構酒店文教服務實習計畫」，在紐西蘭奧克蘭進行為期一個月的海外實習。實習期間不僅提升語言能力及專業技能，更擴展跨文化交流經驗，有助學子提前適應國外職場、體驗多元文化。

胡立安與張宇嫺的實習地點為奧克蘭皇冠教育機構（Crown Institute of Studies），該機構專注於旅遊與觀光、酒店管理、商業及健康福祉等領域的培訓，提供學生理論與實務並重的學習機會。透過參與該機構的酒店管理課程，學習到包括咖啡調製、調酒與活動推廣等多項專業技能，並獲得寶貴的職場經驗。

胡立安表示，本次實習計畫提供學生理論與實務並重的學習機會，還包含語言課程，幫助學生提升英語能力。實習老師透過互動式教學，將紐西蘭文化融入課程內容，鼓勵學生勇於開口表達，使學員在短時間內顯著提升語言自信心。此外，他們還參與當地文化活動，如野餐與奧克蘭溫室參訪，親身體驗紐西蘭的風土人情。

張宇嫺則說，實習期間入住Park Tower學生公寓，與來自世界各地的學生共同生活，進一步促進跨文化交流。期間，他們與來自印度、美國、日本等不同國家的學生分享彼此文化，並透過料理交流體驗不同的飲食文化，深刻體會到語言不是溝通的障礙，只要有心皆能找到交流方式。而這次經驗讓他們更加勇於接受挑戰，並期待將所學應用於來的學習與職涯發展。