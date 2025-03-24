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龍華科大學子赴紐西蘭築夢 海外職場實習體驗多元文化

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
龍華科技大學學生赴紐西蘭學海築夢，獲得寶貴的海外職場經驗。圖／龍華科技大學提供
龍華科技大學學生赴紐西蘭學海築夢，獲得寶貴的海外職場經驗。圖／龍華科技大學提供

龍華科技大學電子工程系一年級胡立安與應用外語系三年級張宇嫺，今年寒假期間參與龍華科大首批「學海築夢—奧克蘭皇冠教育機構酒店文教服務實習計畫」，在紐西蘭奧克蘭進行為期一個月的海外實習。實習期間不僅提升語言能力及專業技能，更擴展跨文化交流經驗，有助學子提前適應國外職場、體驗多元文化。

胡立安與張宇嫺的實習地點為奧克蘭皇冠教育機構（Crown Institute of Studies），該機構專注於旅遊與觀光、酒店管理、商業及健康福祉等領域的培訓，提供學生理論與實務並重的學習機會。透過參與該機構的酒店管理課程，學習到包括咖啡調製、調酒與活動推廣等多項專業技能，並獲得寶貴的職場經驗。

胡立安表示，本次實習計畫提供學生理論與實務並重的學習機會，還包含語言課程，幫助學生提升英語能力。實習老師透過互動式教學，將紐西蘭文化融入課程內容，鼓勵學生勇於開口表達，使學員在短時間內顯著提升語言自信心。此外，他們還參與當地文化活動，如野餐與奧克蘭溫室參訪，親身體驗紐西蘭的風土人情。

張宇嫺則說，實習期間入住Park Tower學生公寓，與來自世界各地的學生共同生活，進一步促進跨文化交流。期間，他們與來自印度、美國、日本等不同國家的學生分享彼此文化，並透過料理交流體驗不同的飲食文化，深刻體會到語言不是溝通的障礙，只要有心皆能找到交流方式。而這次經驗讓他們更加勇於接受挑戰，並期待將所學應用於來的學習與職涯發展。

執行學海築夢實習計畫的計畫主持人、應用外語系老師朱璽叡強調，「走出台灣，接軌國際，就從海外實習開始」。外語學習與實際應用密不可分，海外實習計畫提供學生一個安全平台，讓學生能夠學以致用，也能走出舒適圈，學習到課本學不到的知識。而此次海外實習圓滿結業、收穫滿滿，不僅讓學生掌握專業技能，也讓他們建立職場競爭力。

龍華科技大學學生在海外實習參與酒店管理課程，學習到多項專業技能。圖／龍華科技大學提供
龍華科技大學學生在海外實習參與酒店管理課程，學習到多項專業技能。圖／龍華科技大學提供
龍華科技大學電子工程系一年級胡立安分享學海築夢計畫提供理論與實務並重的學習機會，同時能結交益友增廣見聞。圖／龍華科技大學提供
龍華科技大學電子工程系一年級胡立安分享學海築夢計畫提供理論與實務並重的學習機會，同時能結交益友增廣見聞。圖／龍華科技大學提供

實習 語言 酒店

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