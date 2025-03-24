114學年四技二專技優保送 新北28人錄取國立科大

114學年度四技二專「技優保送」榜單出爐，新北市技職學校共28人錄取國立科技大學，其中新北高工占12位、三重商工5位、樟樹國際實中3位。三重商工汽車科學生林敬淳，奪下113學年度工科技藝競賽汽車技術全國第一名，保送國立台北科技大學機電技優領航專班。

教育局指出，四技二專技優保送入學不採計統測成績，以專業技術為主，凡國際技能競賽、亞洲技能競賽、全國技藝技能競賽獲得各職類全國前3名，或經選拔入選國手者，均符合保送資格。新北市在2024年各大競賽中，比如國際技能競賽7位國手獲2銅4優勝、亞洲技能競賽4金1銀1優勝。

113學年度全國高級中等學校技藝競賽共獲得45座金手68個優勝，其中商業類金手全國最多計9座、工業類金手29座；第54屆全國技能競賽，青少年組獲得3金4銀6銅全國第一，青年組也取得4金、6銀、8銅等佳績，幫助學生可透過技優保送進入理想學校。

三重商工汽車科學生林敬淳113學年度工科技藝競賽「汽車技術」勇奪全國第一名，以優異成績保送北科大機電技優領航專班。新北高工資訊科學生范庭瑋曾獲全國技能競賽青少年組「網頁技術類」第一名，保送台科大學機電技優專班。他說，自己從國中開始接觸網頁技術，選擇進入技職體系，希望把興趣發展成專業。

錄取雲林科技大學設計技優專班的陳塏澐國中時在技藝競賽獲得佳作，選擇就讀復興美工室內設計科，並榮獲全國技藝競賽金手獎第二名。