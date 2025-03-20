培養AI和管理人才 朝陽科大與中陽集團簽約啟動全面合作

為培育新世代跨領域永續人才，朝陽科技大學今與中陽集團啟動產學合作，由朝陽科大校長鄭道明與中陽集團董事長張博鈞共同簽署MOU，未來雙方將結合新南向國際產學專班，在智慧物流、永續建築、視覺設計與新媒體經營等領域合作，並透過導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，共同培育跨域人才。

中陽集團是台中市在地的商業集團，橫跨建築營造、量販和商場育樂等領域，在北屯和大里的兩家大型量販店長期深耕，與在地有感情。簽約儀式今天在校內舉辦，朝陽科大校長鄭道明、中陽集團董事長張博鈞與校方及企業代表等人皆出席。

鄭道明說，永續人才是朝陽推動SDGs的重要指標，很高興能與中陽集團攜手合作，未來在智慧物流方面，將透過朝陽「智慧產業技術研發中心」，導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，並結合行銷與流通管理系，以國際產學專班及國際專修部合作模式，提供越南、蒙古與吉爾吉斯等國際學生多元實習與工讀機會，補足企業人力缺口。同時，也串聯營建工程系、傳播藝術系及視覺傳達設計系，強化綠色營造、視覺設計、行銷與新媒體經營應用之實作訓練，提升學子全球競爭力。

張博鈞說，作為超過42年的在地企業，中陽集團相信「人才永續」是企業的根基，期待透過人才培育在教育現場和企業端的雙軌並進，能夠打造視野開闊、勇於挑戰的跨域人才。