朝陽科大與中陽集團簽署合作 盼共同培育跨域人才
台中朝陽科技大學今天與在地的中陽集團簽署合作MOU，未來雙方希望透過導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，透過教育現場和企業端的雙軌並進，共同培育跨域人才。
簽約儀式今天在校內舉辦，朝陽科大校長鄭道明、中陽集團董事長張博鈞與校方及企業代表等人皆出席。
鄭道明會中致詞時表示，很高興能與中陽集團合作，未來將透過朝陽智慧產業技術研發中心，導入AI與大數據技術，提升供應鏈管理與物流運作效能，並結合行銷與流通管理系，以國際產學專班及國際專修部合作模式，提供國際學生多元實習與工讀機會，補足企業人力缺口。
張博鈞說，中陽集團的零售量販、建設營造、商場育樂等領域，與校方專業系所契合，期待透過教育現場和企業端的雙軌並進，共同培育跨域人才。
提到未來合作，張博鈞指出，將提供學生在智慧物流、倉儲管理、連鎖門市、永續建築與視覺設計、新媒體經營等多元領域的學習與就業機會，打造產學合作模式，為未來職場發展做準備。
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