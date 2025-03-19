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正修科大攜手資策會培育AI人才 提升職場就業競爭力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝
正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝

正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議，雙方合作強化數位教育領域學習。副校長龔瑞維表示，為幫助學生掌握先機，將導入AI課程，協助取得資策會認證，提升學生就業競爭力

根據國發會預估，台灣至2028年面臨35萬AI專人缺口，各產業對人才需求日漸增多，為因應這個趨勢，正修科大今天與資策會合作導入生成式AI教材，提供相關課程與培訓，讓學生有機會獲得技術認證，提升職場AI力。

簽約儀式由龔瑞維與資策會數位教育研究所所長張育誠代表雙方簽署，龔瑞維表示，AI已成現今社會的顯學，相關技術應用更是產業界發展關鍵重點，希望課程教材幫助學生因應時代，掌握脈動趨勢。

張育誠強調，AI人工智慧來得又快又急，未來職場競爭力取決於數位技能與應用能力，這項合作幫助學生提早準備，也盼為台灣數位轉型貢獻心力。

雙方合作涵蓋範圍包含資策會提供授權教材融入課程，鼓勵學生參與資策會生成式AI能力認證，為未來就業增加優勢，另針對教師提供專業培訓，協助掌握最新AI技術與應用模式。

正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝
正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝
正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝
正修科技大學今天與財團法人資訊工業策進會簽署「生成式AI教材暨認證合作」協議。記者郭韋綺／翻攝

競爭力 職場

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