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東專土木科創意改善操場排水 獲花東唯一佳作

中央社／ 台東18日電

國立台東科學校附設高職部師生參加全國專題實作及創意競賽複賽，作品「現地土壤試驗分析本校操場的排水能力」運用創意提出改善積水建議，榮獲花東區唯一佳作。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，近年來花東地區常受到颱風災害的嚴重影響，專科學校的操場常因此排水不佳，為學生帶來風險。因此由學校土木科主任張恒瑋帶領高二學生郭重佑、宋文修及莊文耀組成團隊，學習環境周遭挖掘問題並探討解決方法。

學生決定研究強降雨對操場排水系統的影響，他們透過現地土壤試驗與排水能力分析，評估操場在暴雨及颱風期間的淹水情況，並提出有效改善措施，以提升操場的排水效率，保障學生活動安全。

新聞稿指出，學生宋文修說，以學校操場為例，首先進行高程測量與現地土壤取樣，接著進行多次數據分析，透過這些數據，計算出土壤透水速率、排水流量與明渠流量等指標。

接下來，藉由QGIS地理資訊系統中的疊圖分析，可以分析研究範圍的地形高低分布狀況，如此就能了解在日常降雨情況下，學校排水系統所能承受的降雨量，並根據分析結果提出改善校園內積水的建議方向。

土木科老師張凱翔表示，學生憑藉在學期間努力培養的專業知識與技能，成功解決了實際發生的問題，充分展現了土木科的專業與堅強實力，衷心期盼學生能將這些實務能力帶入土木建築產業，相信這將使他們更加自信，邁向更廣闊的未來。

台東 科學

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