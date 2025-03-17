新北某高職生校內持鐵鏟毆同學 教育局：已懲處

近期社群媒體一段新北市某高職生持鐵鏟打人及踹人影片引議。新北市教育局指出，案件發生在1月間，校方已依校規懲處相關學生，並要求校方追蹤學生後續相處情形。

臉書（Facebook）社團「爆料公社」15日上傳一段影片，內容為新北市某高職校園有1名學生手持鐵鏟將另1名學生毆打在地，一旁有人出腳踢踹，另有人錄影，動手學生不斷嗆聲及飆罵髒話。

這所學校校長今天接受中央社記者電訪時表示，案件發生於今年1月間，雙方已和解，校方設有獎懲委員會，已對相關學生依校規進行懲處。至於懲處結果，不便對外透露。

新北市政府教育局對此以訊息說明，此校4名學生因口角爭執進而衍生肢體暴力衝突，校方獲報後立即進行校安通報、聯絡家長及啟動輔導關懷，邀4名學生家長到校研商，此案相關學生及家長間已達共識，校方對相關學生依校規懲處及加強正向輔導管教措施。

教育局指出，除要求校方追蹤此案學生後續相處情形，確保學生在校安全及學習狀況，也要求校方推動校務必須加強落實法治教育與同儕間正向互動觀念宣導，並持續提供學生專業心理輔導，以具體預防輔導策略強化學生對校園友善環境認知與實踐。