從高中社會組到走技職讀科大 護理師獲國家醫療品質獎

林口長庚醫院護理師吳俊賢年僅26歲，就與長庚醫院團隊共同獲得國家醫療品質獎殊榮。吳俊賢高中就讀普通高中社會組，卻選擇到長庚科大就讀護理，最後畢業即就業，還在職取得碩士學位。

吳俊賢高中就讀的是普通高中社會組資優班，在思考未來升學規劃時，因為伯母和二姐都是護理師，看到她們雖然工作十分辛苦，但辛苦的背後卻有非常大的成就感，因此決定「見賢思齊」，朝護理師的方向前進。

有別於多數高中或五專就是護理領域的同學，吳俊賢進入大學後從零開始學習。吳俊賢表示，護理是講究技術的工作，技職教育著重於訓練學生的技術演練，採用擬真情境的課程，由真人扮成病人，把知識融入在實際照護工作中，扎實的學習和訓練對他在實習和正式工作時幫助很大。而他大學選讀長庚科技大學，畢業即就業，無縫接軌進入長庚醫院服務，並在職讀研究所取得碩士學位。

今年初，吳俊賢和醫療團隊榮獲國家醫療品質獎「實證醫學臨床運用組」銅獎。吳俊賢說明，團隊研究使用「眼罩和耳塞」，來改善加護病房病人的睡眠品質照護，改善護理流程，亦即根據病人的睡眠品質，用實證轉譯手法，突破照顧病人之傳統方法，獲得評審肯定。

吳俊賢勉勵學弟妹，興趣不是天生，透過日常生活和課業學習摸索，就能發現那道指引的微光，找到自己的路。未來期待在護理領域變成專業人士，不斷地往前邁進。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示， 四技二專入學管道多元，就讀普通高中的吳俊賢因為志向明確，選擇醫護專業，順利就讀科大，學以致用成為傑出護理專業人士。陳素芬也勉勵學生，探索自身興趣適性入學，並善用技職暢通的升學方式，入學後認真學習，必定能在專業領域有一席之地。