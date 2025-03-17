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選讀技職當男丁格爾 吳俊賢遇疫體會護理師價值

中央社／ 台北17日電

受家人影響從高中選讀科大的吳俊賢，透過技職教育的扎實訓練，幫助他一圓護理師夢想，雖然剛入職時就遇到COVID-19疫情，但也讓他更體會到護理師的存在價值。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，高中時就讀普通高中社會組資優班的吳俊賢，由於伯母和二姐都是護理師，看到她們雖然工作辛苦，卻有非常大的成就感；他認為很多「粗重」的護理工作，男生應該可以做得不錯，決定「見賢思齊」，選讀長庚科技大學，朝護理師的方向前進。

進入大學後從零開始學習的吳俊賢認為，護理是講究技術的工作，技職教育著重訓練學生的技術演練，採用擬真情境課程，由真人扮成病人，把知識融入實際照護工作中，扎實的學習和訓練，對他在實習和正式工作時幫助很大。

畢業後進入醫院任職的吳俊賢，一開始在器官移植加護病房服務，在忙碌臨床工作之餘，也積極研究深造，畢業後隔年順利考取碩士在職專班，目前工作4年，服務於一般外科病房。

吳俊賢參與的團隊於今年初獲得國家醫療品質獎「實證醫學臨床運用組」銅獎。吳俊賢說明，團隊研究使用「眼罩和耳塞」，改善加護病房病人的睡眠品質照護，讓護理流程更完善，根據病人的睡眠品質，用實證轉譯手法，突破照顧病人的傳統方法，獲得評審肯定。

雖然剛入職時就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但吳俊賢說，也因為如此，更體會到護理師的存在價值，「自己想做一輩子護理師工作」。

吳俊賢勉勵學弟妹，興趣不是天生，透過日常生活和課業學習摸索，就能發現那道指引的微光，找到自己的路。

疫情 護理師

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