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四技申請報名開跑 提供7729名額、限填6志願

中央社／ 台北17日電

114學年四技申請入學有59校、602個系（組）或學程參與招生，提供7729個名額，比113學年（7933個）略減，3月17日上午10時起受理報名，每人至多可申請6志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生管道一律採網路報名，應屆高中畢業生由學校於3月17日上午10時至3月20日下午5時期間辦理集體報名；非應屆高中畢業生於3月17日上午10時至3月21日下午5時採網路個別報名。

技專校院招生委員會聯合會提到，每名申請生可申請校系（組）、學程數至多為6個志願，每申請1個校系（組）、學程報名費為新台幣100元，低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。

申請生除了符合招生簡章規定的申請資格外，還必須參加大學入學考試中心辦理的114學年度學科能力測驗且取得學測成績後，方可報考；四技申請第1階段篩選結果將於3月27日上午10時起公告，通過篩選者還須參加各校的第2階段複試。

低收入戶 學測 申請入學

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