技職頹勢 阻力來自舊觀念

為了扭轉技職頹勢，科大和家長團體展開自救，由全國各科大組成的技專招生總辦從去年開始推向下扎根計畫，和技高合作，直接到國中端對家長、老師宣講，讓師長有機會認識技職教育；家長團體也和技專招策會合作舉辦說明會，希望讓家長、學生更理解教職教育的核心，進而選擇技高。

技專招生總辦執行長、台科大教務長陳素芬指出，家長擔心的，就是學生畢業後的出路，但各科大畢業生離開校園後的求職表現其實都很好，在宣導現場發現，家長們只要看到數據資料，就會眼睛一亮，願意了解技職教育的辦學。

選材辦公室主任高緯晴則說，在「唯有普高」高的風氣下，家長和學生總認為不會讀書才選擇技職，向下扎根計畫最重要的目標就是扭轉技高與普高的資訊不對等，讓更多的家長理解不要為了虛榮心，把孩子送到不適合的地方。

全家盟理事長蕭東原坦言，家長對於學生職涯選擇上扮演很重要的角色，在未讓孩子充份探索、了解自己的專長與興趣前，多數家長往往要求孩子優先選擇普高，認為功課不好才讀技高，恐讓孩子錯失提早探索自身專長與興趣的機會。

大安高工校長楊益强認為，國中端的教師多來自普大體系，在給學生升學建議時，皆以過往經驗推測未來發展，所以鼓勵學生選擇普高，這是技職教育難推的原因之一。他說，技職處頹勢並非技高單方面的議題，這與科大生源也有直接關係，「大家都在同艘船上」，應一同為技職扎根而努力。