職業試探 教授批虛應故事

根據教育部統計，高職生人數及占比，從九十九學年度開始逐年下跌，且統測與學測報考人數差距也逐漸擴大。為此，教育部國教署從一○五學年度起，每年編列約六千萬元預算推國中小學生職業試探活動，然而宣導影片挨批無趣、只挑部分學生體驗等情況，遭科大教授吐槽像是在虛應故事。

教育部在國小階段鼓勵學生至職業試探中心體驗，全台廿二縣市共有四十五所職業試探與體驗示範中心，除了職業試探課程、體驗外，寒暑假還有營隊等活動，國中則有生涯議題演講及技高參訪。

不過，有科大教授直言，職業探索相關活動都是由學校教師「選擇」不會讀書的學生去參加，但學生是否適合技高並非教師說了算，職業試探應帶領全班一起參加，否則對學生不會有助益。另一位教授也說，許多宣導、生涯輔導影片都是找校長、招策委員拍攝，沒有用年輕人的語言又無聊，國中生怎麼可能會感興趣，簡直就是在敷衍應付。

全教總高中委員會主委巫彰玫認為，國中生因面臨升學壓力及家長的升學迷思，使其較偏重學科表現，再加上職探中心只有情境跟體驗，國中生若僅透過此方式認識技高群科，將過於表面。教育部除應加強落實生涯輔導外，也應提升技職教育的社會認可度，同時強化產學合作，讓學生清楚看見發展可能性，才能真正改善技職人才流失的問題。教育部強調，職涯探索活動，皆以班級規畫為原則，非經篩選後指定學生參與，將加強對外說明。