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競賽漏繳文件 高三生努力化烏有

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
教育部每年主辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。圖為2024年獲專題組設計群第一名的復興商工學生／新北教育局提供
教育部每年主辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。圖為2024年獲專題組設計群第一名的復興商工學生／新北教育局提供

教育部每年辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。有鶯歌工商學生發現，設計科因「複賽報名資料檢核表」沒交，作品失去複賽資格，半年心血化為烏有。

據統計，全台有159件複賽不合格，逾5成因附件沒交失格，其中13件為鶯歌工商。教育局將向主辦學校、國教署申訴，並咎責相關行政人員。

教育部國教署每年辦全國專業群科專題實作及創意競賽，主要由全台高三生參賽，是技職生指標性全國競賽，若獲獎有助於升大學，新北去年獲4金3銀3銅10佳作的好成績。鶯歌工商以設計類科著稱，今年參賽學生發現，全校設計科參賽13件作品，因附件的複賽報名資料檢核表沒交，複賽皆不合格。

「因一位老師疏忽，葬送師生所有心血。」學生怒批，校方說因新來老師不熟悉，導致總表錯誤，還藉口稱實習處業務繁忙。學生不滿，他們同時要忙其他專題、模擬考及段考，假日也沒休息，憑什麼師生辛苦半年的成果被簡單帶過？

校長顏龍源說，前一天知曉此事，立刻了解情況，發現是實習處老師用到去年表格。校方解釋，學校依公告競賽辦法送出線上及紙本報名，卻未列出需繳交的「複賽報名資料檢核表」，導致審查不合格。

教育局說，已要求該校主動向群科中心主辦學校高雄鳳山商工提出溝通與申訴，並函請國教署協助釐清，爭取維護學生權益，也將追究疏失人員行政責任。

國教署 教育局

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