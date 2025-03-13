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114學年起新設「應用日語科」 鶯歌工商5月3日開放校園參觀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
鶯歌工商114學年度起設置「應用日語科」。圖／新北教育局提供
鶯歌工商114學年度起設置「應用日語科」。圖／新北教育局提供

新北市鶯歌觀光日籍客源成長及陶瓷產業的國際化需求，鶯歌工商114學年度起設置「應用日語科」，招收一班34人，成為北北基桃唯一擁有日語科公立技職學校，並於5月3日上午10時舉辦「選所愛好好讀有前途」開放校園活動，應用日語科在學校五樓夢工場舉辦體驗活動。

張明文說，鶯歌工商新設的應用日語科，強調加強學生日語口說、溝通與書信寫作能力，結合數位商業企劃、數位多媒體設計等實用技能，讓學生具備跨領域應用與數位創作實力。學生畢業後可投入國際商務、觀光旅遊、設計產業及數位媒體等多元職場，迎接全球化市場挑戰。

鶯歌工商學生何宜蓁說，日語在貿易、觀光、動漫及設計等領域有廣泛應用機會，掌握日語將是一項寶貴的技能，提升自己未來就業和國際競爭力；鶯歌工商校長顏龍源說，應用日語科將強化學生日語能力與數位科技專業，讓學子在跨文化溝通、創意與思維上都有長足發展。

此外，為讓學生在校內即可沉浸式學習日語，鶯歌工商與日本愛媛縣合作，開設日本藝術設計文化、日本數位媒體實務及日本經貿概論等多元課程，並推出由校內師資及社團學生經營的日語學習Podcast頻道，以多元管道培養學子。

教育局表示，新北市因應少子女化與國際化的雙重浪潮，積極調整學校經營策略，著重學生未來就業需求及國際趨勢發展，結合在地產業打造創新特色科別。鶯歌工商將於5月3日上午10時舉辦「選所愛好好讀有前途」開放校園活動，應用日語科在學校五樓夢工場教室舉辦體驗活動，歡迎有興趣的學生與家長踴躍參與。

鶯歌工商推出由校內師資及社團學生經營的日語學習Podcast頻道。圖／新北教育局提供
鶯歌工商推出由校內師資及社團學生經營的日語學習Podcast頻道。圖／新北教育局提供

日本 校園

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