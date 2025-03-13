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獨／葬送心血！全國專題競賽老師漏交文件失格 恐影響升學惹怒學生

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獨／半年心血沒了！全國專題競賽老師漏交文件失格 新北教育局要追究

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部每年主辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。圖為2024年獲專題組設計群第一名的復興商工學生／新北教育局提供
教育部每年主辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。圖為2024年獲專題組設計群第一名的復興商工學生／新北教育局提供

教育部每年主辦全國專題競賽，是技職生升學關鍵全國賽。不料有鶯歌工商學生發現，設計科因「複賽報名資料檢核表」沒交，全校13件作品失去複賽資格，半年心血化為烏有。教育局說，全台有159件複賽不合格，逾5成因附件沒交失格，其中13件為鶯歌工商，將向主辦學校、國教署申訴，並咎責校方相關行政人員。

教育部國教署每年辦全國專業群科專題實作及創意競賽，主要由全台高三生參賽，是技職生指標性全國競賽，若獲獎有助於升大學，新北去年獲4金3銀3銅10佳作的好成績。然而以設計類科為主的鶯歌工商，今年參賽學生發現，全校設計科參賽13件作品，因附件的複賽報名資料檢核表沒交，複賽皆不合格。

「因一位老師疏忽葬送師生所有心血」學生怒批，當初學生一周前繳交總表，每一項都有完成，校方卻說因新來老師不熟悉，導致總表錯誤，還藉口稱實習處業務繁忙。學生不滿，他們同時要忙其他專題、模擬考及段考，假日也沒休息，憑什麼師生辛苦半年的成果被簡單帶過？

教育局指出，經查今年全國專題競賽複賽共收436件，有159件複賽審查不合格，其中有83件、逾5成因附件沒交失去資格，有13件為鶯歌工商參賽作品，漏附件6第3頁「複賽報名資料檢核表」。

校長顏龍源說，昨天知曉此事，立刻了解情況，發現是實習處老師用到去年表格。校方解釋，學校依公告競賽辦法送出線上及紙本報名，其中紙本附件13詳列紙本資料清單，包含報名表及聲明書、作品說明書、作品簡介及課程對應表，但未列出需繳交「複賽報名資料檢核表」，導致全國設計群群科中心學校在網站公告審查不合格。

教育局說，已要求該校主動向群科中心主辦學校高雄鳳山高中提出溝通與申訴，並函請國教署協助釐清，爭取維護學生權益；本案影響學生權益重大，教育局要求校方盡速檢討行政報名流程，並追究學校行政疏失人員行政責任。

此外，教育局也會尋求其他相關競賽機會，要求學校輔導學生參與，以利準備學習歷程檔案及升學事宜。

全國專業群科114年專題實作及創意競賽，3月10日公告複賽審查結果，全台有83件因附件未交失去資格。圖／擷取自全國專題競賽官網
全國專業群科114年專題實作及創意競賽，3月10日公告複賽審查結果，全台有83件因附件未交失去資格。圖／擷取自全國專題競賽官網
全國專業群科114年專題實作及創意競賽，3月10日公告複賽審查結果，全台有83件因附件未交失去資格。圖／擷取自全國專題競賽官網
全國專業群科114年專題實作及創意競賽，3月10日公告複賽審查結果，全台有83件因附件未交失去資格。圖／擷取自全國專題競賽官網

國教署 教育局

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