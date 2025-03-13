全國技能競賽南區賽24日登場 64類逾千名選手同場較勁

全國技能競賽是技職教育界的年度盛事，今年北、中、南分區賽從24日起至29日在全台同步登場，其中，南區賽將在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署8個競賽場地舉行，屆時共計64職類、超過1100名選手同場較勁，爭奪晉級全國賽資格。

雲嘉南分署說明，南區賽分為青少年組及青年組，青少年組比賽日期為24日至25日，預計26日上午公布成績，青年組則在27日至28日競賽，29日上午公布成績；競賽類別涵蓋銲接、西點製作、展示設計、資訊網路布建、冷凍空調、漆作裝潢、機器人系統整合等技術類別。

雲嘉南分署提到，競賽時，選手需在限定時間內完成高難度挑戰，充分展現精湛技術與創新應用能力，這場競賽不僅是對技術實力的驗證，更是發掘未來產業菁英，進一步提升台灣技職教育的國際競爭力。

年僅13歲的陳泰旭，目前就讀安南國中二年級，此次是雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，因母親為「美容美髮」國手，從小耳濡目染之下，讓陳泰旭在國小畢業前也決心投入技職領域，因此練習不到2年時間，更以奪下「漆作裝潢」職類金牌為目標。

為此，陳泰旭每日刻苦訓練，在分署訓練師林裕強的指導與家人經驗傳承下，進步神速，甚至將自家車庫改造成練習場，力求在本屆競賽中奪冠。

雲嘉南分署長劉邦棟說，本屆南區賽在雲嘉南分署、成大南工、新營高工、育德工家、嘉南藥理大學、南台科技大學、中華醫事科技大學及台南應用科技大學等8場地進行，雲嘉南分署共派出183名選手，涵蓋25個職類，其中不乏各校優秀選手。