快訊

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

私密照、情書連環爆！金秀賢不忍了 稱下周會帶證據反擊

全國技能競賽南區賽24日登場 64類逾千名選手同場較勁

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
漆作裝潢選手陳泰旭受「美容美髮」國手母親啟蒙，苦練技藝，期望將來也能成為國手為國爭光。圖／雲嘉南分署提供
漆作裝潢選手陳泰旭受「美容美髮」國手母親啟蒙，苦練技藝，期望將來也能成為國手為國爭光。圖／雲嘉南分署提供

全國技能競賽是技職教育界的年度盛事，今年北、中、南分區賽從24日起至29日在全台同步登場，其中，南區賽將在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署8個競賽場地舉行，屆時共計64職類、超過1100名選手同場較勁，爭奪晉級全國賽資格。

雲嘉南分署說明，南區賽分為青少年組及青年組，青少年組比賽日期為24日至25日，預計26日上午公布成績，青年組則在27日至28日競賽，29日上午公布成績；競賽類別涵蓋銲接、西點製作、展示設計、資訊網路布建、冷凍空調、漆作裝潢、機器人系統整合等技術類別。

雲嘉南分署提到，競賽時，選手需在限定時間內完成高難度挑戰，充分展現精湛技術與創新應用能力，這場競賽不僅是對技術實力的驗證，更是發掘未來產業菁英，進一步提升台灣技職教育的國際競爭力。

年僅13歲的陳泰旭，目前就讀安南國中二年級，此次是雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，因母親為「美容美髮」國手，從小耳濡目染之下，讓陳泰旭在國小畢業前也決心投入技職領域，因此練習不到2年時間，更以奪下「漆作裝潢」職類金牌為目標。

為此，陳泰旭每日刻苦訓練，在分署訓練師林裕強的指導與家人經驗傳承下，進步神速，甚至將自家車庫改造成練習場，力求在本屆競賽中奪冠。

雲嘉南分署長劉邦棟說，本屆南區賽在雲嘉南分署、成大南工、新營高工、育德工家、嘉南藥理大學、南台科技大學、中華醫事科技大學及台南應用科技大學等8場地進行，雲嘉南分署共派出183名選手，涵蓋25個職類，其中不乏各校優秀選手。

劉邦棟強調，近年來，企業愈發重視技術人才，擁有一技之長將有助於職涯發展，鼓勵年輕人勇於挑戰自我，發掘自身潛能。

全國技能競賽北中南分區賽是全國賽前哨站，吸引技能界菁英齊聚一堂，爭奪全國賽的門票。圖為競賽資料照。圖／雲嘉南分署提供
全國技能競賽北中南分區賽是全國賽前哨站，吸引技能界菁英齊聚一堂，爭奪全國賽的門票。圖為競賽資料照。圖／雲嘉南分署提供

職涯發展 青年

延伸閱讀

台中酒駕撞分隔島衝對向 2路燈倒塌險砸路過機車

整天都吃得到！台南「美鮮牛肉湯」意外發現南區24小時營業的牛肉湯，牛肉炒飯好吃耶！

南區就業博覽會3／16成大登場 提供逾1.1萬個職缺

南區就業博覽會連4天成大登場 供1.1萬工作機會

相關新聞

全國技能競賽南區賽24日登場 64類逾千名選手同場較勁

全國技能競賽是技職教育界的年度盛事，今年北、中、南分區賽從24日起至29日在全台同步登場，其中，南區賽將在勞動部勞動力發...

斥資5600萬元 桃園世紀綠能機械科實習工場啟用

桃園市世紀綠能工商機械科專業實習工場昨舉行完工啟用典禮，這次整建工程斥資5600萬元，不僅更新教學設備，更為學生提供頂級...

鐵雕作品獨樹一格 洪龍木齒輪器械個展正修科大揭幕

「齒輪就是我的臉-洪龍木鐵雕個展」今天在正修科大展出，共計64件作品，以齒輪作為工業革命象徵，展現機械化發展，承載個人與...

波蘭國際發明賽 樹德科大勇奪3金締造佳績

樹德科技大學生活產品設計系師生作品參加國內外競賽年年獲獎，系主任陳文亮及專任教師傅首僖今年帶領學生勇闖第18屆波蘭國際發...

備戰全國技能競賽 君毅中學「快閃優惠」餐品籌經費

隨著全國技能競賽分區賽的逼近，苗栗縣私立君毅高中餐旅類訓練經費捉襟見肘，近日師生以製作「快閃優惠」餐品提供給校內教職員，...

扭轉技職頹勢 家長團體攜技專招策會辦18場宣導說明會

自108學年開始，普高和技高人數出現「黃金交叉」後，普高人數就從未落後技高，且差距有持續擴大的趨勢。為扭轉技職頹勢，3年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。