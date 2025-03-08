斥資5600萬元 桃園世紀綠能機械科實習工場啟用

桃園市世紀綠能工商機械科專業實習工場昨舉行完工啟用典禮，這次整建工程斥資5600萬元，不僅更新教學設備，更為學生提供頂級技術培訓環境，桃市教育局長劉仲成致詞表示，董事長賴文祥及團隊願意砸錢投資專業設備，顯見對培育工科人才的決心。

董事長賴文祥說：實習工場整建工程不僅是硬體設備的全新升級，也是展現世紀綠能工商董事會好好辦校的強大決心，共同見證世紀綠能工商機械科的新里程碑，董事會也期待透過這些資源，培育出更多優秀的機械科技人才，為產業發展貢獻力量。

校長陳崑玉透露，機械科的師資都是具有多張證照且有職場經驗相當專精，科主任程博聖是模具工程碩士，並有甲乙級等10張證照、柯授智老師曾任陸軍焊接教官及技術研發主管，也有3張甲級電焊證照、曾靖雯老師曾任職訓局選手培訓教師，具甲乙級7張證照、郭崇逸老師為焊接國手，曾在全國及亞洲技能競賽榮獲金牌及銅牌；如今一流師資加上一流設備，就像寶劍贈英雄，未來機械科學生發光發亮指日可待。

科主任程博聖表示，世紀綠能工商不僅有全桃第1間機械手臂考場、最新CNC乙級考場，也是中部以北高中職唯一具有半自動焊、一般手工電銲、氬氣鎢極電銲等3種證照考試的銲接考場，還有具有3種國際證照考場的最新專業製圖電腦教室；機械科學生「全身掛滿證照」未來可期，擁有多項技能成為職場最炙手可熱的技術達人。

校方說，改造機械科實習工場由董事長賴文祥領銜，結合世紀集團、新光鋼鐵、中華賓士等企業董事與機械協力廠商共同投入資源、董事團隊重磅挹注，更新專業設備包括6台CNC銑床、5台機械手臂、5台機電整合機台、8台傳統車床、22套手工電焊機、13套氬焊機及60台電腦輔助機械製圖專用電腦等頂尖設備助力學習，此外，也完成及申請中的合格檢定場有13種，涵蓋機械加工、電腦輔助製圖、電焊技術等領域，並積極擴充其他檢定場，為學生提供多元化的證照考取機會。