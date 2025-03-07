鐵雕作品獨樹一格 洪龍木齒輪器械個展正修科大揭幕

「齒輪就是我的臉-洪龍木鐵雕個展」今天在正修科大展出，共計64件作品，以齒輪作為工業革命象徵，展現機械化發展，承載個人與社會交互影響歷史痕跡，洪龍木提到，後工業時代生活情境令他著迷，沈浸在創作中，是人生最快樂的時光。

正修科大副校長黃柏文表示，鐵雕藝術家洪龍木此次展覽強調對「自我」與「機械符號」重構，象徵人類與科技、社會發展間微妙關係，以齒輪作為工業革命的象徵，既代表機械化的發展，更承載個人與社會交互影響的跡象。

黃柏文笑說，洪龍木自海專畢業後，進入中鋼工作，許多人都變成「黑手」，他卻搖身成為藝術大師，將生硬的齒輪鏈條賦予感情，作品獨樹一格。

洪龍木表示，所有創作根植於日常經驗與社會觀察，從紅毛港變遷、中鋼工作歷程，直到科技發展對生活的影響，都來自日常觀察，這次展出作品境地、步履、出塵，表達對自然與土地的關懷。

洪龍木說，星體、運行、偵察者作品呈現他對宇宙運行的想像，訊息、雲端、高科技作品則回應現代科技對人類生活的影響，希望工程、歡樂港灣、後工業系列作品，具體刻畫拆船業與鋼鐵產業的痕跡。