波蘭國際發明賽 樹德科大勇奪3金締造佳績

樹德科技大學生活產品設計系師生作品參加國內外競賽年年獲獎，系主任陳文亮及專任教師傅首僖今年帶領學生勇闖第18屆波蘭國際發明競賽傳回捷報，奪下3面金牌。陳文亮表示，學生的點子創新也具商機潛力，目前3作品均已取得專利，將開放技術轉移合作與產業共創雙贏。

波蘭國際發明展暨發明競賽（International Warsaw Invention Show, IWIS）在波蘭首都華沙科技大學舉辦，是經濟部智慧財產局公告認定著名國際發明展，相當具有指標性，這次有來自羅馬尼亞、克羅埃西亞，伊朗、泰國、沙烏地阿拉伯、台灣等15國，約300多件作品競爭。

樹德科大產設系3件作品參賽，獲獎作品分別為「自磨式切割裝置」、「循環礙子文具裝置」、「智慧投射輔助登車板」，充分展現樹科大產設系師生創作成果的實用性與及潛在商機。

「自磨式切割裝置」劉佳珠、張櫻子創作，可自動研磨刀刃，使刀刃鋒利的自磨式切割裝置。當刀片本體移動時，磨刃結構研磨刀刃部，確保刀片保持鋒利與光亮，有效減緩刀片生鏽，使刀刃保持鋒利，延長刀片使用壽命，減少資源浪費及廢棄物回收，降低傷及無辜，達成環境關懷與永續發展目標。

「循環礙子文具裝置」王喻萱、鄭名宏的作品，礙子原是絕緣裝置，在台灣用量超過50萬顆，退役後只能回收廢棄，因此將退役回收的礙子巧妙轉化為削筆器設計，讓廢料再利用，精緻實用且符合循環經濟效益。

「智慧投射輔助登車板」則是王喻萱獨力創作，她說身障者及老年人，對大眾運輸工具使用頻繁，上下車便利及安全顯得重要，登車板具備視覺警示及上車語音提示功能系統，幫助警示上下車乘客，以及後方來車留意安全。

傅首僖說，因應樹德科大技職體系發展規劃，產設系整合工業設計、工藝設計及數位設計三大模組，透過師徒制教學模式，讓學生於大學四年學習歷程中，吸收相關學術知識與專業技能，並且每學年產出豐碩的創作成果。