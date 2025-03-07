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備戰全國技能競賽 君毅中學「快閃優惠」餐品籌經費

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為了備戰全國技能競賽經費不足困境，君毅中學師生以製作「快閃優惠」餐品提供給校內教職員來籌集經費。圖／校方提供
為了備戰全國技能競賽經費不足困境，君毅中學師生以製作「快閃優惠」餐品提供給校內教職員來籌集經費。圖／校方提供

隨著全國技能競賽分區賽的逼近，苗栗縣私立君毅高中餐旅類訓練經費捉襟見肘，近日師生以製作「快閃優惠」餐品提供給校內教職員，巧妙化解了選手面臨高昂食材費用的難題，力求在比賽中展現最佳實力。

校方指出，為了解決餐旅類經費不足的問題，指導老師與選手們集思廣益，提出了一個創意十足方案，利用課餘練習時，中餐選手精心烹製美味午餐便當；餐服選手則製作精緻的水果拼盤，並以「快閃優惠」的形式提供給校內教職員，不僅籌集了練習經費，也讓教職員們品嚐到衛生專業的美食。

校長林慶旺表示，這些便當和水果拼盤不僅美味，也展現選手們的用心與專業，真的讓人驚豔。活動推出後，校內教職員們紛紛給予高度評價，讓選手們信心大增，練習時也更加投入。

中餐選手陳宇賢分享說，看到大家喜歡我們做的料理，真的很有成就感，這讓我們更有動力去挑戰全國賽。

指導老師吳森澤也表示，很感謝校內教職員大力支持，不僅解決了經費問題，更具體展現技職教育務實致用精神，選手們在製作便當與拼盤的過程中，進一步磨練了刀工、擺盤與時間管理等專業技能，同時也學會了如何面對挑戰、解決問題，朝著夢想邁進，為自己與學校爭光。

備戰全國技能競賽，君毅高中餐旅類選手們正加緊練習，力求在比賽中展現最佳實力。圖／校方提供
備戰全國技能競賽，君毅高中餐旅類選手們正加緊練習，力求在比賽中展現最佳實力。圖／校方提供
「快閃優惠」餐品不僅美味，也展現選手們的用心與專業，活動推出後，校內教職員們紛紛給予高度評價。圖／校方提供
「快閃優惠」餐品不僅美味，也展現選手們的用心與專業，活動推出後，校內教職員們紛紛給予高度評價。圖／校方提供

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