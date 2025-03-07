備戰全國技能競賽 君毅中學「快閃優惠」餐品籌經費

隨著全國技能競賽分區賽的逼近，苗栗縣私立君毅高中餐旅類訓練經費捉襟見肘，近日師生以製作「快閃優惠」餐品提供給校內教職員，巧妙化解了選手面臨高昂食材費用的難題，力求在比賽中展現最佳實力。

校方指出，為了解決餐旅類經費不足的問題，指導老師與選手們集思廣益，提出了一個創意十足方案，利用課餘練習時，中餐選手精心烹製美味午餐便當；餐服選手則製作精緻的水果拼盤，並以「快閃優惠」的形式提供給校內教職員，不僅籌集了練習經費，也讓教職員們品嚐到衛生專業的美食。

校長林慶旺表示，這些便當和水果拼盤不僅美味，也展現選手們的用心與專業，真的讓人驚豔。活動推出後，校內教職員們紛紛給予高度評價，讓選手們信心大增，練習時也更加投入。

中餐選手陳宇賢分享說，看到大家喜歡我們做的料理，真的很有成就感，這讓我們更有動力去挑戰全國賽。