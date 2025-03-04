扭轉技職頹勢 家長團體攜技專招策會辦18場宣導說明會

自108學年開始，普高和技高人數出現「黃金交叉」後，普高人數就從未落後技高，且差距有持續擴大的趨勢。為扭轉技職頹勢，3年前教育部技職司、技專校院招生策略委員會，及全國家長團體聯盟即攜手舉辦「技專多元入學家長宣導說明會」，今年活動將於今日開跑，場次遍及全台計18場。

全家盟理事長蕭東原表示，技職教育曾為台灣培育出六、七十年代的黑手企業家，締造經濟奇蹟，也奠定了台灣在亞洲經濟四小龍的地位。擁有專業技術、開創美好未來，曾是台灣學子的驕傲，然而，隨著少子女化、社會環境變遷，台灣的教育模式也發生了巨大變革，技職學生的流失對於國家產業發展室很大的影響。

蕭東原說，在孩子尚未有明確興趣前，許多家長往往建議學生優先考慮普高，而將技高作為次要選項，等到大學階段再思考未來志向與職涯方向，但這將使孩子錯失提早探索自身專長的機會。因此，全家盟與技專招策會攜手合作，將於3月至4月底舉辦「114年技專多元入學家長宣導說明會-技專達人 Go Go Go -升學技專照過來」系列活動，全台預計舉辦18場，首場將於今晚在南投線竹山高中登場，盼能讓家長、學生更理解教職教育的核心，進而選擇技高。

技專招策會執行長李嘉紘也提到，其實技專學生畢業的就業率相比普大畢業生高，所以招策會近年有逐步調整招生策略，希望學生和家長能有機會理解技職並非「低人一等」。他說，例如去年試辦五專完全免試，讓學生真正不用透過統測成績即可升學，就有不錯的成效，今年也增加招生名額；而教育部今年要開始推的「3+2新五專」，也是希望技高學生可以省去準備統測考科的時間，進而精進自己的實作能力，強化自身專業、不被考試綁架。

全家盟技職主委黃明德指出，為了因應時代變遷，技職教育也持續與產業需求接軌，無論是科大或技高，在科系改革、課程設計及實習安排上均更為靈活多元，使學生能在學習過程中深入體驗專業領域，提升實務技能與就業競爭力。他說，此系列活動是針對家長而辦，希望透過這18場宣導說明會，提供技高家長及學生了解接續升學管道和相關期程，也讓其了解當下技職教育的發展。

新竹市家長聯合會理事長陳炳富說，以新竹傳統技專大校——明新科大為例，該校學生畢業後的入職率為100％，竹科園區也搶著與其簽建教合作，因為產業最看重的就是員工有沒有實作能力，若社會風氣使然，讓學生一味向研究型大學靠攏，這對國家發展是一大隱憂，且許多技職的工法需要從小累積，技職教育面臨學生流逝的問題迫在眉睫。

台北市家長會長團體聯盟總召蔡博全提醒，現在的教育環境與過往早已不同，家長應為了孩子未來的發展好好關心、關注學界相關的資訊，而技職教育的未來就是不可忽視的一塊。