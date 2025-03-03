高雄中山工商港生歐陽志坤 透過台加雙聯學制圓留學夢

高雄中山工商高三港生歐陽志坤從小隨父母居無定所，四處轉學，一直懷抱出國留學夢，透過參加「台加雙聯學制」，除獲得台加兩地高中畢業證書，還錄取加拿大、澳洲大學，拿下近百萬獎學金助圓留學夢，成為該學制的首位留學生。

校長李昱平表示，中山工商2022年與加拿大安大略省布萊斯學院簽署合作備忘錄，共同開辦雙聯學制課程，提供學生更多元的升學選擇，提升學生語言能力與拓展國際視野，教材、課程、作業、測驗考試，都以線上教學進行。

李昱平說，加拿大合格教師帶領學⽣利⽤線上資源修課，進行課後輔導課程及作業諮詢，只要在台修習2年6門課的線上課程，完成作業與各項測驗，加上相關課程學分轉換認證，即可獲得台加兩地高中畢業證書。

歐陽志坤說，既要準備課業又要忙線上課程，蠟燭兩頭燒，壓力山大，所幸錄取澳洲昆士蘭大學、加拿大西安大略大學，其中西安大略大學提供4年台幣100萬獎學金，給了很大的誘因，會認真考慮讀這所學校，而未來想學商、行銷，創業開公司，到外面闖闖看。

國際教育處主任張佳琪表示，歐陽志坤在香港出生，因父母工作關係至大陸就讀，高一隨母親來台，因四處轉學，中山工商是第14所學校，還好他個性活潑外向，對陌生環境適應力強，國中時就想到歐美國家留學，但英文程度不好，為了圓夢，參加台加雙聯學制。

張佳琪說，高一暑假赴加拿大參加領袖營，把握機會與外國學生交談，加強英文溝通能力，加上敢說敢問，英文能力扶搖直上，目前雙學聯制需修畢學分，這是第一屆畢業生，尚有同學在修學分，歐陽志坤是第1位修畢赴國外留學，祝福他勇敢追夢。