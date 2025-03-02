高餐大：教育政策缺通盤考量

高餐大技優領航專班拓展生源難、決定喊卡，回顧20年前，各校爭設餐飲管理科系，因門檻低、餐飲人才過多，供需嚴重失衡，如今教育部縮減名額，餐飲科系又相繼停招。高餐大校長陳敦基指出，人才培育隨著產業變化開了又關，教育政策缺乏通盤性考量，值得檢討。

陳敦基說，大學科系常因產業趨勢發展而消長，人才培育以需求導向，讓市場決定，「對我而言，這個答案是否定的」；他說，不要忘了大學基本功能，不是只有人才培育，還有研究發展，人才不是只為了產業、就業而已，國家社會也需要培育為研究發展的專業人才。

陳敦基說，國家應該要有通盤性的教育政策，以技優領航專班為例，教育部要求設技優專班，卻沒有足夠專案經費輔導這些技能選手或國手，缺乏整體策略性政策，也會讓學校無所適從。

義守大學餐飲管理科進修班也確定停招，校長古源光表示，20年前餐飲科很夯，但因門檻過低，導致餐飲人才過剩，這幾年教育部一直縮減名額，各校餐飲科相關科系也陸續收攤。

古源光認為，大學育才變成產業發展的人才訓練中心，以整體教育策略來看未必是一個好的現象，科系因產業而設，對於整體學術及知識無法同時並進，教育部有必要重新審視育才政策。