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技優領航專班 高餐大3系停招

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國立高雄餐飲大學。圖／高餐大提供
國立高雄餐飲大學。圖／高餐大提供

教育部推動「技專校院技優領航計畫」，讓技優生免試可念專班，但餐飲類招生名額受限，國立高雄餐飲大學因增班沒增人、不堪虧損開出第一槍，宣布中廚、西廚及烘焙3系的技優領航專班喊卡，確定停招走入歷史，只辦到第3屆，今年大二生成了末代學生。

技優生憑技藝保送升學行之有年，只要有國內外技能競賽獲前3名或優勝者，都能取得保送資格，不須考試、不採計學科成績，提供競賽履歷、證照審核比序，即可錄取技職大學。

技優保送對技優生原是一條升學康莊道路，但入學面臨學力基礎落差，與一般生併班上課學習吃力，如果跨不過畢業門檻，最後都會選擇休學或被退學。

曾任烘焙管理系老師的賴毓宏表示，技優生和一般生合不來，常讓教學現場出現困境，例如英文成績，一般生通常沒問題，技優生常一半以上不及格，老師有壓力卻不知從何教起；反之，實作課技優生「武藝高強」，卻要配合一般生練基本功，比如烘焙系拉糖課，技優生該學進階技術，卻被拖累。

為化解這種不合拍的現象，教育部從110學年起要求技優生都要納入專班，以專班模式培育技能選手，高餐大3年前配合技優領航計畫，將中廚、西廚及烘焙3系，各成立技優專班招生。

高餐大校長陳敦基表示，技優專班成立第1年，招生名額可外加，每年補助200萬元，學校也樂於招生，原以為之後都會年年比照不限名額、每班補助，沒想到這幾年餐飲人才市場供過於求，教育部隔年宣布不再增加餐飲類招生名額。

陳敦基說，補助沒增加，每年卻都增加3班技優班，每班都不超過20人，不僅要多聘請一批業師輔導技優生，烘焙教室使用頻率增加，近年烘焙材料漲價、水電費負擔沉重，導致技優班教學成本逐年倍增。

招生總額不變，一般生名額被壓縮，技優班亦無法拓展生源、開銷又大，學校不得不設停損點，決定停招技優領航專班，今年起不再拆班教學。烘焙管理系末代大二生蔡昀蓉對此感到惋惜，這麼好的升學管道沒了，恐怕更多選手被迫放棄夢想。

升學 教育部 烘焙

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