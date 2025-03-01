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超前部署紓解護理人力荒 彰化員榮前進苗栗招生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系前進苗栗縣仁德醫專招生。圖／員榮提供
彰化縣員榮醫療體系前進苗栗縣仁德醫專招生。圖／員榮提供

過年到2月下旬各大醫學中心急診處爆滿，護理人力更顯短絀，彰化縣員榮醫療體系超前部署，今前進苗栗縣仁德醫專舉辦招生說明會，祭出調薪等福利，歡迎護理新人到「只有人情味，沒有藥水味」的醫院。

仁德醫專校長黃柏翔說，仁德醫專113年度護理師專技高考通過率近90%，超過全國錄取率45.73%；如果學生就讀仁德員榮專班，5年就學期間可獲得員榮提供60萬元助學金，前3年學雜費由員榮醫療體系提供，專4、專5由國家支付，就學期間都不用錢。

員榮醫療體系執行副院長尹文國說，要解決護理人力問題除了優渥薪資，還要提升到延攬人才的高度，透過長期產學合作，精進到凝聚人心的層次，讓醫護與醫院一條心，去年醫護人員調薪6%至8%，提供高額生育獎金、托育獎金、員工子女獎學金。

尹文國進一步指出，員榮新總院3年後落成，規畫托嬰、托幼及托老空間，員工上班時可帶家中嬰兒、幼兒及年長的父母前來，小孩可獲妥善照顧，長輩可到長照據點，員工能安心上班，一家老小都能得到良好照顧。

大村國中林姓考生想讀護理系，她說，家族有不少親友是醫生或護士，她相信就讀護理系很有發展空間。鹿港國中紀姓考生和媽媽參加招生說明會，他說，爸爸開設整復診所，他想繼承家業服務鹿港地區病人，所以選擇就讀醫專。

人力 醫學中心 鹿港

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