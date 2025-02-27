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門諾與馬偕護校合作公費護理專班 招宜蘭南澳學子

中央社／ 花蓮縣27日電

門諾醫院與台北馬偕醫護管理專科學校合作，公費護理專班已培育超過160名護理師，今年招生範圍除了花蓮在地學子，更擴及宜蘭縣南澳鄉，期盼更多學子投入，守護家鄉健康。

門諾醫院表示，培育優秀護理人才投入東部醫療服務，公費護理專班將迎來第10屆招生，已有43名畢業護理師回到門諾醫院服務，成為地方醫療的重要支柱。不同於往年招收對象以花蓮縣國中畢業生，因應少子化等因素，今年特別與台北馬偕醫護管理專科學校商討，並獲得教育部同意，開放宜蘭縣南澳地區國中畢業生報名。

門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，門諾馬偕護理公費生計畫提供全額補助學雜費與住宿費，每月還有新台幣5000元生活費補助，學業成績優異者還可申請額外獎學金。自二年級起，若學期總成績達70分以上，生活補助更提高至8000元，鼓勵學生持續向學，精進護理專業。

除了提供經濟上的支持，學生就學期間在北部醫院實習，最後一年則回到門諾醫院提前熟悉臨床環境。醫院將依學生興趣安排實習科別，並提供協商機制，確保最佳學習成效。畢業後考取護理師證照，將直接加入門諾醫療體系，於院內服務至少5年，起薪40K以上，畢業等於就業。

第4屆公費生、目前服務內科病房的林靖揚表示，病人的感謝與家屬的肯定，讓她深刻體會護理工作的價值，也成為她持續前行的動力。鼓勵學弟妹勇敢選擇護理工作，因為這不僅是一份穩定的工作，更能為他人帶來希望與關懷，讓每一天都充滿意義。

值得一提的是，門諾醫院護理部特設「小老師制度」，由學長姊提供學業輔導，協助學習較吃力的學生適應課程。同時醫院也成立「門諾生群組」，由專責人員定期關心學生生活與學習狀況，確保離鄉求學的孩子在課業、實習與生活上皆能獲得即時支持。

門諾馬偕護理公費生專案即日起開放報名，至3月28日截止，預計招收24名。歡迎有志從事護理工作的學子踴躍報名，詳細招生簡章公告於門諾醫院官網。

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