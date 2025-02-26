無方向盤及駕駛座 雲林科技大學今發表終極版自駕車

雲林科技大學電子工程系今天發表研發成果，由副教授蘇慶龍研究團隊研發的「智慧電動概念車－雲科一號」受到矚目，該車被師生譽為自駕車終極版本，無方向盤及駕駛座，主打全自駕，另外，環景與透明底盤系統可協助駕駛者了解路面狀況，兩項研發系統都已獲國內知名車廠採用。

因應半導體、AI人工智慧與智慧電動車產業趨勢，雲科大今發表電子工程系研發成果多聚焦於此，其中智慧電動概念車-雲科一號最受注目，蘇慶龍表示，該車採用全車自動駕駛技術，沒有駕駛座、無方向盤及駕駛座，能在車內直接進行視訊會議，配備多屏顯示、語音助手及情境感知系統，該系統已獲國內知名車廠使用。

另外，團隊研發的「2D/3D 360°環景與透明底盤系統」，通過車輛周圍4架攝影機的即時影像拼接，生成完整的環視圖，幫助駕駛者清楚掌握車輛周圍情況，透明底盤系統則是讓駕駛者能直觀了解路面狀況，例如坑洞、障礙物或複雜地形，尤其適合越野駕駛與高精度停車需求，具有高度實用性，同樣受國內知名車廠青睞。

特聘教授陳錫釗研究團隊則將AI人工智慧技術結合健康與醫療發明「Sin-Net 人工智慧視網膜血管影像重建方法」，能幫助醫師先期判讀視網膜血管病變，已提出中華民國專利申請，亦在2023韓國首爾國際發明展榮獲金牌獎。

特聘教授許智傑研究團隊因應人工智慧的快速發展推動了對大規模資料處理和儲存的龐大需求，開發「以熱氧化法開發具有多位元數據儲存特性之氧化鎳電阻式記憶體」，低功耗、高密度，具未來前景。

另外，電子系還有許多研發成果，包括賴志賢教授團隊研發的「以二硫化鉬修飾之染料敏化太陽能電池」、「以黑磷烯修飾氧化鋅薄膜之氫離子感測器」；郭柏佑教授團隊研發「一個使用單輸入電容之低功耗全差動逐次逼近式類比數位轉換器設計與實現」。

另有林士弘教授及廖哲浩助理教授團隊「射頻濺鍍與熱擴散法製備遠紫外光感測器以感知滅菌光源及人體防護」；黃建盛助理教授及楊智強專案助理教授團隊「水熱法製備二氧化鈦奈米結構於環境酸鹼感測技術之應用」；王斯弘助理教授團隊「手機即時AI辨識應用於機車定檢稽查系統」等。