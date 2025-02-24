以太坊共同創辦人Gavin Wood首次訪台 台科大演講談區塊鏈技術

以太坊（Ethereum）及波卡鏈（Polkadot）共同創辦人Gavin Wood上周首度來台演講，吸引逾百位對區塊鏈有興趣的學生及校外人士到台灣科技大學參與。Gavin Wood分享他所開發的JAM（Join-Accumulate Machine）技術，讓去中心化以更高效的方式運行，並使有高運算需求的AI服務也能在去中心化環境中實現。

Gavin Wood此次訪台唯一的公開行程就是台科大演講活動，談到JAM技術的設計理念、特色及未來發展，在區塊鏈技術的發展歷程中，比特幣（Bitcoin）引入去中心化的分散式帳本，使得點對點交易成為可能；以太坊創建了智慧合約，讓區塊鏈平台能夠支持去中心化應用；波卡鏈則進一步強調不同區塊鏈之間的跨鏈交易安全性與互操作性。

Gavin Wood解釋，JAM的概念是透過區塊鏈技術將分散的計算資源整合，形成一台大規模的虛擬計算機，使得去中心化應用能夠以更高效、更靈活的方式運行，也更容易被使用。此外，JAM採用非同步計算機制，大幅提升系統彈性，並使 LLM（大型語言模型）等高運算需求的AI服務在去中心化環境中得以實現，為Web3技術發展開闢全新的可能性。

台科大區塊鏈研究社社員、電資學士班一年級的洪培惇表示，最讓他印象深刻的是現場的技術展示，不僅講解區塊鏈模組化設計優勢，更展示如何新增新的模組、新的區塊，甚至開放部分核心程式碼給大家分析。