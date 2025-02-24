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影／學習韓劇輕盈妝感及髮型 弘光科大學生韓國西京大學研習

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
西京大學老師範韓系式妝容技巧。圖／弘光科大提供
西京大學老師範韓系式妝容技巧。圖／弘光科大提供

弘光科技大學美髮造型設計系、化妝品應用系16名學生，到孕育韓國頂尖美髮師、彩妝師搖籃的西京大學海外研習1個月。開學後學生們分享心得說，這次研習學到韓劇女主角輕盈透亮化妝技巧及富含層次的飄逸髮型設計，了解韓系妝容新趨勢、體驗韓國生活文化，收獲多。

帶隊的美髮系老師黃翠如表示，西京大學位於韓國首爾市區，成立於1947年，校園廣闊、建築宏偉、設備新穎，以培養專業技術為重點的綜合性大學，也是韓國化妝美容、美髮領域最負盛名的大學，國人較為熟知的韓星校友有張基龍、韓尚進、李章宇、全昭珉。

黃翠如說，學生剛抵達西京大學，看到完善研習環境，驚嘆聲連連。為期一個月的研習課程包含化妝設計、髮型設計、美容護理、美妝藝術、韓語教學、文化體驗，她觀察到16名學生學習都十分專注，在設計觀念上、技術上收獲很多，學生也利用下課及休假時間，開心四處旅遊。

美髮系二專二年級學生林晏嵐獲得深耕計畫弘愛築夢「海外研修」助學金資助，參加這次研習；林晏嵐說，國小時單親的媽媽因病失明，仍竭盡全力支持她學跳舞、學技術，雖然念高職、二專都半工半讀，但她希望自己能夠突破環境限制，參加海外研習增進技能，這趟收獲最多的是學到如何運用剪髮層次設計及搭配整髮工具，做出像韓劇女主角般輕盈的髮型。

其他參加研習學生，獲得國際處所執行的深耕計畫「強化師生國際移動」項目補助。美髮系二技二年級學生陳宜婷、四技一年級學生吳家誼指出，髮型及化妝搭配是造型設計中相當重要的一環，除了學習韓式髮型設計，另一大收獲是學到輕盈透亮韓式化妝技巧，從底妝到追求輕、薄、透、貼的自然妝感，每個環節都不簡單。

同行的多位化妝品應用系學生分享說，韓式化妝近年引領世界風潮，這次研習學習從妝前打底，搭配輕盈粉底液或氣墊，畫出細膩服貼、不厚重妝感，加上局部修容技巧，使臉部線條更立體，透亮中散發若隱若現自然光澤，覺得自己更加能掌握韓式妝感，還學到髮型設計，可以做整體設計搭配。

弘光科大學生到孕育韓國頂尖美髮師、彩妝師搖籃的西京大學海外研習。圖／弘光科大提供
弘光科大學生到孕育韓國頂尖美髮師、彩妝師搖籃的西京大學海外研習。圖／弘光科大提供
弘光科大參加海外研習的學生，到韓國西京大學產學合作店家參訪。圖／弘光科大提供
弘光科大參加海外研習的學生，到韓國西京大學產學合作店家參訪。圖／弘光科大提供

弘光科技大學 髮型

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