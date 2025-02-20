校史上首位清大生！三重商工白又銘特殊選才上清大

四技二專及大學特殊選才放榜，新北共有92名技職學生錄取國私立大學，國立大學錄取人數達36位，總錄取率高達79%。其中三重商工資料處理科學生白又銘，以「全國北區技能競賽網路安全」第二名，錄取國立清華大學，成為校史首位清大錄取生。

教育局表示，四技二專及大學特殊選才不採計統一入學測驗或學科能力測驗成績，著重學生的專業能力、學習歷程與甄試表現，為具專業技能、特殊才能或實務經驗的技職學生開闢升學新契機。

本屆新北市錄取學校涵蓋國立清華大學、台北商業大學、雲林科技大學、高雄科技大學、屏東科技大學、嘉義大學、東華大學。

三重商工資料處理科學生白又銘，以「全國北區技能競賽網路安全」第二名錄取清華大學，成為校史首位清大錄取生。他感謝學校師長的全力支持及新北市金手培訓計畫，讓他能夠在專業領域持續深造。

三重商工校長李立泰指出，今年學生在特殊選才表現亮眼，不僅成功錄取國立高雄科技大學，更創下清華大學首位錄取紀錄，顯示學校的技職教育不僅培養專業技能人才，也讓學生站上更高舞台。

長期深耕海事專業的中華商海，學生葉秀詮錄取國立海洋大學，且該校三名推薦學生中即有兩位成功錄取，終結近五年無人錄取的紀錄。

南亞技術學院校長張仁家說，特殊選才機制不僅讓具專業技能學子有機會進入理想大學，更反映新北市近年積極推動技職教育、多元競賽與專業培訓，有效提升技職生升學率及拓展未來競爭力。