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彰化大慶商工 遭勒令停招

聯合報／ 記者李芯簡慧珍萬于甄／連線報導

教育部昨召開私校退場審議會，決議彰化縣私立大慶商工將於一一四學年度停招停辦。不過大慶商工表示，校方今年一月廿四日填補資金缺口一八○五萬元，積欠董事長六千萬元獲承諾不追討，退場審議委員卻有疑慮，校方將申覆。

大慶商工因財務狀況顯著惡化，二○二三年遭列為專案輔導學校，改善期限到今年二月五日止。教育部昨召開退場審議會，認定該校改善期間屆滿未獲免除，依退場條例令學校於一一四學年度停招，並於一一四學年度結束時停辦。

此外，財團法人台南市私立鳳和高中，為退場條例施行前就已停辦的學校，期限屆滿仍未能恢復辦理或改辦其他事業，退場審議會昨同意教育部依法令該學校法人解散。截至晚間七時，本報記者致電鳳和高中董事長、秘書，兩人電話皆轉為語音信箱，校方也未提供相關回應。

大慶商工校長蕭益進說，少子化讓私校招生困難，董事長借款六千萬元紓困卻變成學校負債，被列入專輔，校方為此申請一一三學年停招一年。後來董事長決定六千萬元債務一筆勾銷，就當作送給學校，未料反變學校「獲利」六千萬元，依法需繳交一二○○萬元贈與稅，董事長只好讓債權存在，學校帳上仍掛著六千萬元負債，但董事長承諾絕不追討，希望永續辦學。

大慶商工現有高三生一二九人，計畫招收數媒、餐飲各一班，決定向教育部提出申覆，爭取解除停招令。

教育部 負債

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