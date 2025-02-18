董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化大慶商工無奈：稅繳不出成負債

教育部教育部今召開私立高中職退場審議會，決議彰化縣私立大慶商工114學年度全面停招。大慶商工接獲訊息後表示，校方今年1月24日填補資金缺口1805萬元，積欠董事長6千萬元獲承諾絕不追討，退場審議委員卻有疑慮，大慶將申覆。

教育部今下午召開第二屆私立高級中等以上學校退場審議會，經出席委員1/2以上同意，決議大慶商工專輔期滿（2月5日）未獲解除，114學年度全面停招。

大慶商工校長蕭益進說，台灣少子化讓私校招生困難，董事長借款6千萬元紓困變成學校負債，被教育部列入專案輔導，大慶為此向國教署申請113學年停招一年，112學年和113學年好好照顧400多名學生，都帶到畢業為止。

蕭益進表示，大慶董事長決定6千萬元債務一筆勾銷就當作送給學校，未料反變成學校「獲利」6千萬元，會計師依法計算出繳交20%贈與稅，學校哪有1200萬元，董事長只好收回成命讓債權存在，學校帳上仍掛著6千元負債，可是董事長承諾絕不追討，希望大慶永續辦學。

蕭益進說，另學校計算債務原本負債6700萬元，重新設算負債1747萬元，去年再設算連同教職員工薪資總共負債近1800萬元，大慶今年1月24日清償1805萬元，等於已無債務，很遺憾教育部退場審議委員未接受大慶董事長承諾，也沒認可償還1805萬元的努力。

大慶商工現有高三生129人，沒高一、高二的學生，高三生今年6月底畢業，蕭益進表示，學校計畫招收數媒、餐飲各一班，為此決定向教育部提出申覆，爭取解除停招令。