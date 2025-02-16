校園新鮮事／雲林土庫商工木球、健力隊 台灣之光

雲林土庫商工健力隊各項賽事都有傑出表現，去年奪亞洲盃金牌。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣土庫商工最近在全國技能賽摘金奪銀，大學特殊選才連2年入榜台大，尤其特殊運動推廣更有傑出表現，土商健力隊雲林獨佔鰲頭，木球隊是世界級金牌隊，2支隊伍去年亞洲賽及世界賽雙雙奪金，為台灣爭光。

土庫商工2年來不論球場競技、學科技能，可說是豐收年，校長吳星宏說，職校升學壓力比高中少，有多元發展空間，學校特殊傳統健力與木球隊，還有閃亮鼓號儀隊，元旦升旗首度從斗六移師土商，儀隊精彩演出為新年吹響號角，贏得掌聲。

土庫商工擁有設備完善健力教室，多年培育無數肌肉男，健力賽全國常勝軍，廣告科學生蘇仲哲去年5月在香港亞洲盃健力錦標賽，蹲舉、硬舉摘金，臥舉銅牌，總和成績金牌，奪下3金1銅。

最近木球隊再傳捷報，去年10月在中國舉行第9屆世界盃木球錦標賽奪2金1銀1銅。會計科陳宥均在青少年女子組團體桿數賽封后，並在混合雙人桿數賽獲銅牌，個人桿數賽排名擠進第5。資料處理科蔡幸芳奪社會女子組團體球道賽銀牌，乘勝追擊再輕取女子雙人球道賽金牌。

吳星宏說，木球是少數從台灣發展出來的國際性球賽，2005年熱愛木球的主任林汶峰組隊領軍，在國內大賽接連奪冠，代表國家進軍新加坡、馬來西亞及烏干達等國際賽，成績卓越。林汶峰說，木球和高爾夫球一樣採積分制，學校有3人積分名列國手排行榜，取得台科大等菁英科大的保送入學入場券，木球培養專注力和思考力，也能調劑身心，是很好升學管道及運動。