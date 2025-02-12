全國技專校院學生實務專題製作競賽 即日起徵件

為獎勵師生發揮創意，展現績優實務專題製作成果，提升技專校院教學與研發能量，教育部自91年起辦理「全國技專校院學生實務專題製作競賽」。本年度競賽即日起開放各技專校院送件報名，至3月11日止。

教育部表示，本競賽以書面初審及現場訪談決審兩階段方式辦理評審，並分為「機械與動力機械群」、「資工通訊群」、「能源與環保群」、「土木與建築群」、「商品設計群」、「出版與語文群」等16類群，各類群聘請產官學界專家，就參賽作品之研究動機、方法與過程、預期效益、實用性及創新性等項目評分，並評選出優勝作品。

初審成績預計4月11日公布，另通過初審的作品，預計5月8至9日在「台北世貿中心（世貿一館）」進行決審，並於會場中進行作品評比與公開展示。

教育部說，期望透過本競賽鼓勵全國技專校院學生積極從事專題研究，培養創新思考模式，以提升學術研究能力與實務發展技能，並增加與產業界交流機會，培育未來企業優秀人才，具體實踐技職教育「務實致用」理念。

教育部表示，另藉由學生作品展示及與會人員間的互動，使產業界及民眾對技專校院特色有更深入了解。競賽報名事宜或其他相關問題，可洽朝陽科技大學校友服務暨職涯發展處網站查詢，或電洽該校校友服務暨職涯發展處