電子墨水應用在羽球地墊 台科大學生環保設計獲獎

羽球比賽經常由於贊助商不同，而需不斷更換地墊顏色與標誌，導致地墊使用壽命短，台科大設計系碩一學生黃湘庭有鑑於地墊的環保問題，以電子墨水技術（E-Ink）設計電子地墊，取代傳統PVC地墊，在超過700名學生所組成的近300個隊伍中脫穎而出，獲得2024年12月的康寧創星家首獎。

電子墨水是低耗能顯示技術，常見於電子書閱讀器。透過電場控制微粒移動顯示內容，當內容固定時幾乎不耗電，且即使不供電，顯示仍然清晰可見。黃湘庭說，由於每場羽球比賽贊助商不同，須經常更換地墊顏色與標誌，導致地墊使用壽命極短，甚至僅有一兩天。

地墊主要由PVC製成，每片地墊尺寸為15x7.2公尺，重量約400公斤，包含400公斤PVC，而PVC回收卻有困難及汙染嚴重的情況。黃湘庭所設計的電子地墊運用電子墨水技術，可隨時更換地墊圖樣，種類包括中間型、邊緣型、角落型，使用者只需依場地大小選擇所需數量，簡單拼接即可完成組裝。

以台北小巨蛋為例，每年舉辦約5場大型賽事，每場需使用5片地墊，使用電子地墊可提升賽事靈活性，對觀眾來說，可單獨顯示單打線、雙打線、球的落地及發球員位置。對贊助商而言，在比賽中或中場休息時，都可播放各贊助商標誌。