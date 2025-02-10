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電子墨水應用在羽球地墊 台科大學生環保設計獲獎
羽球比賽經常由於贊助商不同，而需不斷更換地墊顏色與標誌，導致地墊使用壽命短，台科大設計系碩一學生黃湘庭有鑑於地墊的環保問題，以電子墨水技術（E-Ink）設計電子地墊，取代傳統PVC地墊，在超過700名學生所組成的近300個隊伍中脫穎而出，獲得2024年12月的康寧創星家首獎。
電子墨水是低耗能顯示技術，常見於電子書閱讀器。透過電場控制微粒移動顯示內容，當內容固定時幾乎不耗電，且即使不供電，顯示仍然清晰可見。黃湘庭說，由於每場羽球比賽贊助商不同，須經常更換地墊顏色與標誌，導致地墊使用壽命極短，甚至僅有一兩天。
地墊主要由PVC製成，每片地墊尺寸為15x7.2公尺，重量約400公斤，包含400公斤PVC，而PVC回收卻有困難及汙染嚴重的情況。黃湘庭所設計的電子地墊運用電子墨水技術，可隨時更換地墊圖樣，種類包括中間型、邊緣型、角落型，使用者只需依場地大小選擇所需數量，簡單拼接即可完成組裝。
以台北小巨蛋為例，每年舉辦約5場大型賽事，每場需使用5片地墊，使用電子地墊可提升賽事靈活性，對觀眾來說，可單獨顯示單打線、雙打線、球的落地及發球員位置。對贊助商而言，在比賽中或中場休息時，都可播放各贊助商標誌。
黃湘庭認為，目前電子紙已在日常生活中廣泛應用，如路標、公車站牌或是車身圖案與顏色變化。而NBA也在2024年引入LED地板實現球員互動。然而LED耗能巨大且光線過強，不具永續性。相比之下，電子墨水技術耗能低，適合長期穩定顯示，具備推廣潛力。因此她相信，未來電子地墊的普及應用具相當可行性。電子地墊以最低能源消耗，實現最大商業效益，不僅解決傳統地墊環境問題，還能提升賽事靈活性與觀賽體驗，為羽球運動帶來全新永續發展。
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