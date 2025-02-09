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颱風重創蘭嶼國中 公東師生改造課桌椅成創意書櫃

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
小犬颱風重創蘭嶼國中，公東高工師生來到校園，發現蘭嶼國中除了校園設施外，學生們的書櫃也遭到嚴重損壞，故結合蘭嶼本地原住民特色，設計出更符合需求的書櫃。圖／教育部國教署提供
小犬颱風重創蘭嶼國中，公東高工師生來到校園，發現蘭嶼國中除了校園設施外，學生們的書櫃也遭到嚴重損壞，故結合蘭嶼本地原住民特色，設計出更符合需求的書櫃。圖／教育部國教署提供

教育部國教署自109年起，鼓勵偏鄉技術型高中與在地國中小合作，推動「愛物惜物、資源再造」觀念。私立公東高工家具木工科協助台東縣中小學課桌椅修繕再生計畫，帶領學校進行舊課桌椅修繕再利用，讓舊課桌椅改造後重生。

小犬颱風重創蘭嶼國中，公東高工師生來到校園，發現蘭嶼國中除了校園設施外，學生們的書櫃也遭到嚴重損壞，故激發師生團隊的創意，以「海漾書夢」為主題，結合蘭嶼本地原住民特色，設計出更符合需求的書櫃。更因其創新設計，增加了使用的彈性，使每個書櫃都可以單獨或堆疊使用，並能迅速變為臨時座椅，為教學活動帶來便利。

蘭嶼國中校長連紋乾分享，因受地理環境的限制，學校的修繕工作一直困難重重，藉由公東高工此次的援助，不僅能協助學校重建，更能為學生們提供多元的學習與技職體驗。讓學生們親手製作的木櫃，成為他們情感的寄託，展現對於傳統文化的認同與創造力。

國教署表示，計畫自109年實行至今已邁入第6年，每年學校都藉由寒暑假期間運用該校當地現有教師專才，帶領該校學生學以致用，協助國中小學生學習木藝相關技術及美化校園，同時藉由大手拉小手，推動教育與文化的融合發展，共同為學生們的美好未來而努力。

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