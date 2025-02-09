公東高工助蘭嶼國中生修繕 設計可堆疊原民特色書櫃

台東縣公東高工家具木工科協助中小學將舊課桌椅修繕再利用，結合當地原住民特色，為蘭嶼高中國中部設計可單獨或堆疊使用的書櫃，還可變為臨時座椅，讓教學更便利。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為協助偏鄉中小學環境永續，國教署鼓勵偏鄉技術型高中與在地國中小合作，推動「愛物惜物、資源再造」觀念。

台東縣公東高工家具木工科協助台東縣中小學進行課桌椅修繕再生計畫，帶領中小學將舊課桌椅修繕再利用，讓舊課桌椅改造後重生，落實技職教育做中學理念。

國教署說明，公東高工前往因小犬颱風而遭重創的蘭嶼高中國中部，發現國中部除了校園設施外，學生們的書櫃也遭嚴重損壞，因此公東師生團隊以「海漾書夢」為主題，結合蘭嶼原住民特色，設計更符合需求的書櫃，每個書櫃都可單獨或堆疊使用，還能變為臨時座椅，讓教學更便利。

蘭嶼高中校長連紋乾分享，受地理環境的限制，學校修繕工作一直困難重重，經由公東高工援助，不僅協助學校重建，更能為學生提供多元的學習與技職體驗，學生們親手製作的木櫃，也成為他們情感的寄託，展現對傳統文化的認同與創造力。