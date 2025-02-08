照服科招生難 樂見獎助金添誘因

長照需求與日俱增，北市有2校設照顧服務科，培育長照人才，其中開南高中成立長照機構服務長者，期許學生學以致用；喬治工商則坦言招生不易，與家長、學生考量工作辛苦與否有關。

開南中學3個年級照顧服務科共7班、146名學生，一年級設有普通班與僑生班；喬治工商3個年級有5班、僅28名學生。

喬治工商校長高國慶說，照服科每班40名，迄今已有2屆畢業生，但招生困難，目前學生可在課程中了解產業需求、未來發展，不少進入大學相關校系，也在業界取得執照。他直言，北市府與聯醫合作提供獎助金，對招生是很大誘因，尤其未來就業目標明確，有助於學生畢業後發展。

開南高中校長胡毓富說，開南照服科是中部以北招生最多的學校，2個班曾招生58人，已有3屆畢業生，本屆還招收39名東南亞僑生投入長照。但他認為目前招生不難，因為北市教育局、衛生局及教育部都相當重視，今年聯醫與學校合作祭出獎助金，「完全正確，也應該這麼做」；教育部在升學也推出「3+2新五專政策」。

身兼桃園市藥劑生公會理事長的胡毓富說，想招生就要讓學生、家長了解長照服務的未來出路，現在講究跨領域，畢業後成為護理師、物理師等醫事人員，也有助於未來的照顧服務生涯。

開南高中照服科2年級生林秉宏分享，國中時發現高齡化趨勢，長者愈來愈多，加上爺爺、奶奶日漸年老，經搜集資料與家人討論，決定選擇照服科，未來希望開設長照機構學以致用，服務更多有需要的長者。