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北市長照育才 招募高中公費生

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市開南高中設有照服科，培育長照人才，圖為學生示範協助被照護者上下輪椅。記者林佳彣／攝影
北市開南高中設有照服科，培育長照人才，圖為學生示範協助被照護者上下輪椅。記者林佳彣／攝影

北市邁入超高齡社會，聯醫布建500長照床因應需求，照服員招募卻困難。北市府今年擴大長照人才培育獎助計畫，對象從大專向下延伸到高中職，申請者可獲3年公費生學雜費補助、聯醫獎助金最多54萬元，在學就存第一桶金，畢業後可直接在聯醫就業，至少服務2年半到4年。

北市府率先將長照與產學合作向下延伸，「北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」申請者，須為本國籍照服科在學生，且有學業成績等要求。高一下、高二上申請分別可獲聯醫提供6學期、4學期不等獎助金，每學期6萬元、最高3年36萬元，每年20個名額共720萬元；另有教育局每學期3萬元學雜費減免。

副市長林奕華說，長照2.0的居家照護、日間照護、機構照護都需要很多人力，外界希望聯醫增加長照床，就需要人力，市府決定由衛生局、聯醫、教育局和開南高中、喬治工商合作，攜手養成技職人才，推動產學攜手、學用合一，希望更多學生看到專業需求，投入職場。

教育局技職教育科長陳秉熙表示，據1111人力銀行統計，高中職畢業照服員平均月薪3.4萬元起跳，參與該計畫學生進入聯醫平均月薪3.8至4.2萬元；聯醫工作期間還可申請在職進修；領受4學期獎助金者，須在聯醫服務2年6個月，領6學期須服務滿4年。

陳秉熙說，照服科課程不只鼻胃管護理，也有四肢連動坐式踏步機、移動吊床，未來會有愈來愈多AI智慧輔具融入照顧服務學習，學生在聯醫服務屆滿後可續留，或選擇進入長照產業擔任管理幹部、醫護相關專業或醫療器材產業等。

北市教育局2018年開辦照顧服務科公費生制度，每年申請名額無上限，畢業後須至相關單位服務半年至1年不等，迄今培育96名公費生；聯醫則於2014年起攜手大專院校，提供護理相關科系學生申請獎助金。

北市府 教育局 長照

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