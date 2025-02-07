勤益科大校長陳坤盛重掌校務 面臨少子化推動創新

國立勤益科技大學今天舉行第9任校長就職典禮，由曾任第4、5任校長的陳坤盛重掌校務。他表示，面對少子化與AI浪潮，將結合過往經驗與當前趨勢，推動教育創新、放眼國際。

典禮今天在校內圖書資訊館舉辦，會中由第8任校長陳文淵交接給陳坤盛，教育部常務次長林騰蛟、民進黨籍立委何欣純、國民黨籍立委林倩綺與地方民代、教育界代表皆出席。

陳坤盛會中表示，面對少子化挑戰與AI科技快速發展的浪潮，將以「國際優質綠色產業科技大學」為願景，未來將延續「務實致用」的教育精神，結合過往經驗與當前產業趨勢，推動教育創新，打造深耕在地、放眼國際的全方位發展模式。

何欣純說，她從過去當市議員到現在擔任立委，看到勤益科大成長與進步，不只有學術成就還著重地方經營，更是培育技職人才的重要場域，期許勤益未來好還要更好。

林倩綺提到，她要代表立法院教育文化委員會，表達對教育建設的支持，看到勤益科大的成長，是大家一起努力的成果，未來希望中央與地方持續努力，能夠走出新的一片天。

校方說明，陳坤盛於民國85年入職勤益科大，歷經工業工程與管理系系主任、進推部主任、技術合作處處長等職務，曾任第4、5任校長，在當時任內成功將原有20公頃的國防部營區土地納入校園規劃，為校園發展奠定穩固基礎。