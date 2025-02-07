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協助學研接軌市場 國科會「科創計畫」提高主持人經費

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會「科創計畫」自今年1月提高計畫主持人經費。圖為國科會主委吳誠文。本報資料照片
國科會「科創計畫」自今年1月提高計畫主持人經費。圖為國科會主委吳誠文。本報資料照片

為協助學研機構接軌商業化市場，國科會自110年制定「補助科研創業計畫」，近3年補助110案、約730億。而為持續激勵研究人員深耕研究，該計畫自今年1月提高計畫主持人經費，學界普遍讚賞。

國科會於上月21日提高「科創計畫」對計畫主持人、共同主持人的費用，分別由1萬5000元提升至2萬元，及1萬元提升至1萬5000元。國科會說，此舉是為激勵優秀研究人員，並鼓勵傑出科研人才投入長期性、前瞻性研究。

國科會表示，「科創計畫」主要在發掘學研機構受政府補助之重大科研成果，推動技術轉譯與商業化。 而該計畫的性質非單純學術研究，主要是將其研發成果朝向商業化的方向邁進，需確認技術可行性及對接市場現況進行相關產業分析，並確認早期客戶及商業模式等，計畫主持人員的投入相對複雜及負荷量大，故提高計畫主持費。

台科大教務長陳素芬說，國科會此舉的確可以促進學術的產業和社會影響力，使更多教授在思考研究主題時，加強與產業的連結。尤其對於科大的教授，因其著重在與產業息息相關的研究問題，應是非常切合這個政策的目標對象。

中原大學教務長皮世明也說，此計畫扶植大學研發成果成立衍生公司投入新創事業，該校去年約有5件申請。補助經費若提升，可以鼓勵更多老師持續研發與投入研究能量。特別在高教環境變動之下，更有機會發揮產學合作的價值。

皮世明也說，產學合作及技術移轉很重要，像中原大學就經由國產聯盟資源投入以形成校園創業氛圍，經由技術探勘發掘具產業應用之高含金量之研發成果，經由校內相關輔導措施扶植成立校園創業。除了能提升研究能量，也加速產業升級。

中原大學 創業 國科會

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