快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

深耕前瞻研究、推AI技術 台科大教授躋身全球0.1%頂尖研究者

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大電子系特聘教授邱煌仁（左）、電機系特聘教授郭景明（右）獲「國際電機電子工程師學會(IEEE)」頒2025IEEE Fellow（會士）殊榮。圖／台科大提供
台科大電子系特聘教授邱煌仁（左）、電機系特聘教授郭景明（右）獲「國際電機電子工程師學會(IEEE)」頒2025IEEE Fellow（會士）殊榮。圖／台科大提供

匯集電子電機及資訊研究領域頂尖學者的「國際電機電子工程師學會(IEEE)」日前公布2025年IEEE Fellow（會士）名單。台科大電子系特聘教授邱煌仁，及電機系特聘教授郭景明獲頒殊榮，躋身全球數十萬名IEEE會員中約0.1%的頂尖研究者。

台科大表示，IEEE Fellow是電子電機領域研究者的最高榮譽之一，邱煌仁帶領團隊將專長應用在化合物半導體氮化鎵及碳化矽應用研究，開發高功率密度電能轉換技術，像AI伺服器電源、電動車、新能源等都需要用到該技術。他也回應產業需求，成功研發微型太陽能換流器、車輛用無線電能轉換技術等，提高換流器轉換效率並縮小體積，為產業創造價值。

邱煌仁指出，大學的角色在於為企業做三至五年的前瞻研究，協助產業未來布局，透過產學合作及技術移轉，協助產業升級。他說，AI產業蓬勃發展，但耗電量相當高，因此團隊積極開發新材料與新元件，提升高效電源技術，應用於AI與電動車等領域，解決產業痛點。

在影像視覺AI分析與產業應用上，郭景明在數位半色調技術領域有豐富的研究成果。台科大說，他在國際電子電機領域的最大資料庫 IEEE Xplore中，以digital halftoning為基礎發表的論文數量位居世界之首。近年他更將研究觸角拓展至生成式AI、生物資訊辨識、醫學影像分析、AI視覺分析與追蹤、多媒體安全等前瞻應用，推動AI技術在多個產業領域落地發展。

台科大指出，郭景明自2022年借調至工研院擔任資通所暨服科中心技術長後，協助企業打造專屬的生成式AI系統。帶領團隊針對新竹物流、中華電信、台電、台水、致茂科技等企業特定需求進行模型優化，使其更契合企業內部流程與資安規範。透過整合企業累積的專業知識與數據，顯著提升模型理解力與精準度，使AI成為企業決策、客戶服務與產品開發的關鍵推手。

此外，郭景明也長期與業界合作，他曾與日本荏原(EBARA)公司進行半導體晶圓拋光(CMP)製程參數最佳化研究，透過高精度成像結合深度學習技術進行參數優化，成功提升生產效能並大幅減少參數誤差，為企業帶來實質效益。台科大表示，郭景明規畫鏈結更多資源並與資深及年輕教授協力打造學術與應用並重的研究特色中心，結合鑑別式AI與生成式 AI的創新應用，在多元產業中落地，培養具有全球視野與創新能力的下一代科技人才。

郭景明（右六）注重學生的基礎訓練與批判思維，鼓勵他們定期研讀國際頂尖期刊論文、進行討論，確保學生緊跟學術發展。圖為郭景明與研究團隊學生合影。圖／台科大提供
郭景明（右六）注重學生的基礎訓練與批判思維，鼓勵他們定期研讀國際頂尖期刊論文、進行討論，確保學生緊跟學術發展。圖為郭景明與研究團隊學生合影。圖／台科大提供
邱煌仁（右一）研究團隊延攬許多優秀外籍學生，也期待台灣技職學子毋須畫地自限，應積極強化外語能力，擴大國際視野，提升競爭力。圖／台科大提供
邱煌仁（右一）研究團隊延攬許多優秀外籍學生，也期待台灣技職學子毋須畫地自限，應積極強化外語能力，擴大國際視野，提升競爭力。圖／台科大提供

台科大 團隊 成功

延伸閱讀

烏姿哭希！Hobby sakura《勝利女神：妮姬》灰姑娘1/4模型塗裝完成圖公開

全台首位！捷克理工大學頒授台科大陳伯奇榮譽博士 肯定半導體貢獻

2025企業最愛科大調查 台科大蟬聯公立冠軍、私立這校獨占鰲頭

2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

相關新聞

深耕前瞻研究、推AI技術 台科大教授躋身全球0.1%頂尖研究者

匯集電子電機及資訊研究領域頂尖學者的「國際電機電子工程師學會(IEEE)」日前公布2025年IEEE Fellow（會士...

崑山科大視傳系開春報喜 美國IDA設計獎3金2銀1銅

崑山科大視覺傳達設計系蔡銘君老師、曾薫誼老師春節期間接獲喜訊，兩人指導的學生畢業專題作品參加美國國際設計大獎（IDA）獲...

國際科展摘14金、把PR26學生拉上國立科大 全台最強發明家教師是誰？

你對全國中小學生科展的印象是什麼？不是第一志願，就是貴族私校的學生拿第一？如果有這樣的想法，應該要改變了。

文學理論不會無聊 勤益科大施盈佑用桌遊、動漫引學生進門

文學理論常讓學生望之卻步，勤益科技大學副教授施盈佑運用桌遊、動漫等多元方式，帶領學生深入淺出瞭解文本中的人物設定、寫作技...

四技複試秘訣 要熟悉申請學系特色

普高學生可免考統測，憑大學學測成績透過四技申請入學管道申請科大，考生在通過一階段成績篩選後，如何在著重學習歷程檔案及面試...

普高生申請科大 至多可申請6校系

普高學生若想申請科大，可持學測成績藉四技申請入學管道升學。技專招聯會公布一一四學年度入學招生簡章，共五十九所公私立科技校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。