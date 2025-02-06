深耕前瞻研究、推AI技術 台科大教授躋身全球0.1%頂尖研究者

匯集電子電機及資訊研究領域頂尖學者的「國際電機電子工程師學會(IEEE)」日前公布2025年IEEE Fellow（會士）名單。台科大電子系特聘教授邱煌仁，及電機系特聘教授郭景明獲頒殊榮，躋身全球數十萬名IEEE會員中約0.1%的頂尖研究者。

台科大表示，IEEE Fellow是電子電機領域研究者的最高榮譽之一，邱煌仁帶領團隊將專長應用在化合物半導體氮化鎵及碳化矽應用研究，開發高功率密度電能轉換技術，像AI伺服器電源、電動車、新能源等都需要用到該技術。他也回應產業需求，成功研發微型太陽能換流器、車輛用無線電能轉換技術等，提高換流器轉換效率並縮小體積，為產業創造價值。

邱煌仁指出，大學的角色在於為企業做三至五年的前瞻研究，協助產業未來布局，透過產學合作及技術移轉，協助產業升級。他說，AI產業蓬勃發展，但耗電量相當高，因此團隊積極開發新材料與新元件，提升高效電源技術，應用於AI與電動車等領域，解決產業痛點。

在影像視覺AI分析與產業應用上，郭景明在數位半色調技術領域有豐富的研究成果。台科大說，他在國際電子電機領域的最大資料庫 IEEE Xplore中，以digital halftoning為基礎發表的論文數量位居世界之首。近年他更將研究觸角拓展至生成式AI、生物資訊辨識、醫學影像分析、AI視覺分析與追蹤、多媒體安全等前瞻應用，推動AI技術在多個產業領域落地發展。

台科大指出，郭景明自2022年借調至工研院擔任資通所暨服科中心技術長後，協助企業打造專屬的生成式AI系統。帶領團隊針對新竹物流、中華電信、台電、台水、致茂科技等企業特定需求進行模型優化，使其更契合企業內部流程與資安規範。透過整合企業累積的專業知識與數據，顯著提升模型理解力與精準度，使AI成為企業決策、客戶服務與產品開發的關鍵推手。