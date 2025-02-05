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技專多元入學指南手冊上架 招生資訊日程一次看

中央社／ 台北5日電

技專校院招生策略委員會製作多元入學進路指南手冊，提供電子檔下載，彙整四技二專、二技、五專的各項招生資訊、重要日程和常見問題，讓考生一次掌握重要升學資訊。

技專校院招生策略委員會近日於官網公布114學年度四技二專、二技、五專的多元進路指南手冊電子檔，提供高中職學生、二專或五專學生、國中生等有意升學技專校院的學生下載詳閱，了解各入學管道的特性及注意事項。

以四技二專為例，指南手冊整理特殊選才、繁星計畫、甄選入學、申請入學、技優入學、登記分發等各項招生管道和統一入學測驗考試的日程表，並提供各招生管道簡介，包括報名資格、甄選流程、成績採計方式等資訊。

指南手冊還整理常見問題與解答，例如四技二專統測報考群（類）是否一定要和就讀科別相關、高中普通科應屆畢業生是否能報考統測、持有證照或國際競賽獲獎是否能加分等，幫助考生解答疑惑，對技專升學資訊有更深入的認識。

下載 升學 解答

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