崑山科大視傳系開春報喜 美國IDA設計獎3金2銀1銅

崑山科大視覺傳達設計系蔡銘君老師、曾薫誼老師春節期間接獲喜訊，兩人指導的學生畢業專題作品參加美國國際設計大獎（IDA）獲3金2銀1銅。不過這好消息有點遲到，因為得獎學生大多畢業了。

校方表示，這是視傳系「開春報喜，給崑大新春好兆頭！」師生多年來在國內外設計大賽得獎、為校爭光。

蔡銘君指導作品「BIOS_ TRUE」視傳系去年畢業展形象規畫，探討設計實踐過程，呈現設計為生活與社會所帶來價值，以簡單文字與線性設計突顯設計理念獲形象設計金獎。「WITH YOU, THE BLOSSOMING YOUTH!」是視傳系畢業籌備學生會形象設計，詮釋在瞬息萬變的時代下，學生們如同潮起潮落的波浪，滿懷堅定的信念面對挑戰，獲形象設計銀獎。

曾薫誼老師指導四組作品獲2金1銀1銅。作品「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」將筆當作線條，把關鍵字當作材料，不斷交織，建構AI新時代下，未來世界的雛形為其設計理念，獲廣告設計金獎，也獲教育部第一等國際競賽－2025美國傳達藝術年度獎字體設計年度卓越獎。「三．植．山」以中央山脈為載體，透過印刷加工詮釋「宏觀、中觀、微觀」，呈現植物體現於山脈間的視覺饗宴，也獲得印刷設計金獎。

「ㄉㄨㄉㄨ列車」為一款結合色彩、科學、建築結構與文化的親子教具產品，獲印刷設計銀獎。技術商品化量產作品「動物趣味餐袋系列」採一體成形結構，設計易洗、易折疊和易收納，提升使用者的實用性與便利性，獲印刷設計銅獎。

曾薰誼表示，每個團隊與作品形塑過程除維繫師生革命情感溝通，在擁有良好學習資源環境能盡情感受與做設計，一直都是視傳系最不一樣的設計力。蔡銘君說，好的設計呈現了每個時代每個人的生活樣貌，透過觀察生活、了解世代、感受世界，學生更能從中學習如何以設計認識自己，也開啟更寬廣的視野。