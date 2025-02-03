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崑山科大視傳系開春報喜 美國IDA設計獎3金2銀1銅

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」榮獲美國IDA廣告設計金獎，邱永翰（左起）、李昇祐、李韋辰、曾薫誼老師。圖／曾薫誼老師提供
「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」榮獲美國IDA廣告設計金獎，邱永翰（左起）、李昇祐、李韋辰、曾薫誼老師。圖／曾薫誼老師提供

崑山科大視覺傳達設計系蔡銘君老師、曾薫誼老師春節期間接獲喜訊，兩人指導的學生畢業專題作品參加美國國際設計大獎（IDA）獲3金2銀1銅。不過這好消息有點遲到，因為得獎學生大多畢業了。

校方表示，這是視傳系「開春報喜，給崑大新春好兆頭！」師生多年來在國內外設計大賽得獎、為校爭光。

蔡銘君指導作品「BIOS_ TRUE」視傳系去年畢業展形象規畫，探討設計實踐過程，呈現設計為生活與社會所帶來價值，以簡單文字與線性設計突顯設計理念獲形象設計金獎。「WITH YOU, THE BLOSSOMING YOUTH!」是視傳系畢業籌備學生會形象設計，詮釋在瞬息萬變的時代下，學生們如同潮起潮落的波浪，滿懷堅定的信念面對挑戰，獲形象設計銀獎。

曾薫誼老師指導四組作品獲2金1銀1銅。作品「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」將筆當作線條，把關鍵字當作材料，不斷交織，建構AI新時代下，未來世界的雛形為其設計理念，獲廣告設計金獎，也獲教育部第一等國際競賽－2025美國傳達藝術年度獎字體設計年度卓越獎。「三．植．山」以中央山脈為載體，透過印刷加工詮釋「宏觀、中觀、微觀」，呈現植物體現於山脈間的視覺饗宴，也獲得印刷設計金獎。

「ㄉㄨㄉㄨ列車」為一款結合色彩、科學、建築結構與文化的親子教具產品，獲印刷設計銀獎。技術商品化量產作品「動物趣味餐袋系列」採一體成形結構，設計易洗、易折疊和易收納，提升使用者的實用性與便利性，獲印刷設計銅獎。

曾薰誼表示，每個團隊與作品形塑過程除維繫師生革命情感溝通，在擁有良好學習資源環境能盡情感受與做設計，一直都是視傳系最不一樣的設計力。蔡銘君說，好的設計呈現了每個時代每個人的生活樣貌，透過觀察生活、了解世代、感受世界，學生更能從中學習如何以設計認識自己，也開啟更寬廣的視野。

美國IDA國際設計獎表揚推廣傑出設計夢想家，分建築、室內、產品、時尚、形象等設計領域，2007年起每年徵集全球80多國、數千作品評選，發掘全球各大設計領域新興人才。

「BIOS_ TRUE」師生團隊蔡銘君老師（左起）、學生廖品棋、曾竺萱、陳冠霖、葉錦秀、游舒涵。圖／蔡銘君老師提供
「BIOS_ TRUE」師生團隊蔡銘君老師（左起）、學生廖品棋、曾竺萱、陳冠霖、葉錦秀、游舒涵。圖／蔡銘君老師提供
作品「ㄉㄨㄉㄨ列車」獲得美國IDA印刷設計銀獎。圖／校方提供
作品「ㄉㄨㄉㄨ列車」獲得美國IDA印刷設計銀獎。圖／校方提供
作品「動物趣味餐袋系列」獲得美國IDA印刷設計銅獎。圖／校方提供
作品「動物趣味餐袋系列」獲得美國IDA印刷設計銅獎。圖／校方提供
「WITH YOU, THE BLOSSOMING YOUTH!」為113級視傳系畢業籌備學生會之形象設計，獲得美國IDA形象設計銀獎。圖／校方提供
「WITH YOU, THE BLOSSOMING YOUTH!」為113級視傳系畢業籌備學生會之形象設計，獲得美國IDA形象設計銀獎。圖／校方提供
作品「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」榮獲美國IDA廣告設計金獎。圖／校方提供
作品「2024朝倉直巳教授AI新秀創意獎主視覺」榮獲美國IDA廣告設計金獎。圖／校方提供
作品「三．植．山」獲得美國IDA印刷設計金獎。圖／校方提供
作品「三．植．山」獲得美國IDA印刷設計金獎。圖／校方提供
「BIOS_ TRUE」為113級視傳系畢業展之形象規劃，榮獲美國IDA形象設計金獎。圖／校方提供
「BIOS_ TRUE」為113級視傳系畢業展之形象規劃，榮獲美國IDA形象設計金獎。圖／校方提供

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